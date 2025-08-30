Modi sier til Zelenskyj at han støtter fred i Ukraina

I sin daglige radiotale sa Zelenskyj at Modi støttet Ukrainas ønske om en våpenhvile i krigen med Russland. Han håper at dette blir lagt merke til på toppmøtet i Samarbeidsorganisasjonen Shanghai i Kina søndag.

Modi skal delta på toppmøtet i Tianjin, der også Kinas president Xi Jinping, Russlands president Vladimir Putin og Nord-Koreas leder Kim Jong-un er til stede.

– Jeg har nettopp snakket med statsminister Modi om akkurat hva som forgår. Russland fortsetter krigen, fortsetter å drepe, sa Zelenskyj.

– Det er viktig at Indias statsminister støtter behovet for en våpenhvile, og at det ville være et klart signal om at Russland er klar for diplomati. Vi stoler på at dette blir hørt på møtet i Kina, sa Zelenskyj videre.

Modi kom lørdag til Tianjin, men i referatet av samtalene som hans kontor sendte ut, ble ikke en appell om våpenhvile nevnt.

Ukraina og landets europeiske allierte krever en våpenhvile som et første skritt mot forhandlinger. USAs president Donald Trump krevde også det, men etter møtet med Putin i Alaska har han trukket det og sier nå at en våpenhvile ikke er nødvendig.