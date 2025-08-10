Mobilen vil dø. Spørsmålet er når
Nå investerer tech-gigantene i AI-briller og kroppsnære enheter som skal ta over for mobilen. Teknologien kryper inn i kroppen.
Den franske presidenten Emmanuel Macron bruker Snapchats Augmented Reality-briller 19. mai 2025 i Paris.
FOTO: Joel Saget / NTB
– Jeg tror smarttelefonen vil legges totalt ned om fem år globalt, men i Norge om ti år, sier forfatter og KI-ekspert Maria Johansen.
Smarttelefonen har vært vår digitale hovedplattform i over
15 år, men den har kanskje nådd et modningspunkt. Nå jakter tech-giganter i hvert fall etter arvtakeren.
Siden 2014 har Meta brukt over 80 milliarder amerikanske
dollar på virtuell virkelighet (VR) og utvidet virkelighet (AR), med nesten 20
milliarder dollar investert i Meta’s Reality Lab-enhet i fjor, ifølge
Financial Times.