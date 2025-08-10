Mobilen vil dø. Spørsmålet er når

– Jeg tror smarttelefonen vil legges totalt ned om fem år globalt, men i Norge om ti år, sier forfatter og KI-ekspert Maria Johansen.

Smarttelefonen har vært vår digitale hovedplattform i over 15 år, men den har kanskje nådd et modningspunkt. Nå jakter tech-giganter i hvert fall etter arvtakeren.

Siden 2014 har Meta brukt over 80 milliarder amerikanske dollar på virtuell virkelighet (VR) og utvidet virkelighet (AR), med nesten 20 milliarder dollar investert i Meta’s Reality Lab-enhet i fjor, ifølge Financial Times.