Minst fire drept i iranske angrep mot Israel – faren er nå over

Det israelske militæret (IDF) opplyser at flere raketter ble avskåret. Like før klokka 7 opplyste IDF at faren var over og at folk kunne forlate tilfluktsrommene. Da hadde iranske medier meldt at en våpenhvile var trådt i kraft.

Ifølge israelske nødetater er minst fire mennesker drept i et rakettangrep som rammet byen Beer Sheva sør i Israel. Flere personer er også meldt skadet.

En blokk har delvis kollapset som følge av angrepet. Redningsarbeidere leter gjennom ruinene etter flere Angrepene skjedde mindre enn en time før våpenhvilen ifølge Trump skulle tre i kraft mellom Israel og Iran natt til tirsdag.

Trump kunngjorde like etter midnatt norsk tid at Israel og Iran er enige om en våpenhvile som skulle starte om lag seks timer senere. Våpenhvilens første fase går ut på at Iran stanser alle angrep mot Israel de første tolv timene, og at Israel stanser alle sine angrep mot Iran de neste tolv timene. Når de til sammen 24 timene er utløpt, blir våpenhvilen permanent, og krigen er over, ifølge Trump.

Israel hadde tirsdag morgen ennå ikke kommentert Trumps uttalelser. Irans utenriksminister Abbas Araghchi skrev natt til tirsdag på X at Iran stanser sine angrep mot Israel hvis Israel først gjør det samme mot Iran. Araghchi takket på X Irans væpnede styrker for å ha gjennomført angrep mot Israel til «siste minutt».

