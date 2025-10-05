Minst fem drept i stort russisk angrep mot Ukraina
Et angrep bestående av over 50 raketter og 500 droner har tatt livet av minst fem personer i Ukraina i løpet av natten, sier ukrainske myndigheter.
Verden
– I natt ble Ukraina nok en gang utsatt for et kombinert russisk angrep med mer enn 50 raketter og rundt 500 angrepsdroner, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på X søndag formiddag.
I Zaporizjzja ble en kvinne drept og ni andre såret, opplyser guvernør Ivan Fedorov søndag morgen. Minst ti droner og bomber ble brukt i angrepet mot byen, ifølge ham.
I Lviv er det meldt at fire personer ble drept.
Lviv ligger rundt 70 kilometer fra grensen mot Polen. Nato-landet opplyste at polske og allierte fly ble sendt på vingene i polsk luftrom i løpet av natten, mens bakkebasert luftvern og radarsystemer var satt i høyeste beredskap.
Andre byer som Kyiv, Dnipro og Odesa har også meldt om droneangrep, og det meldes om skader på infrastruktur i flere regioner. I Zaporizjzja mistet også 73.000 husholdninger strømmen, ifølge guvernør Fedorov.
I løpet av natten var flyplassen utenfor Vilnius, hovedstaden i Polens naboland Litauen, stengt i flere timer etter meldinger om mulige ballonger i luftrommet.
Russland har ikke uttalt seg om nattens angrep.