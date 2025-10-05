Minst fem drept i stort russisk angrep mot Ukraina

Innbyggere i Zaporizjzja står foran et krater fra et russisk angrep natt til søndag. Foto: Kateryna Klotsjko / AP / NTB

– I natt ble Ukraina nok en gang utsatt for et kombinert russisk angrep med mer enn 50 raketter og rundt 500 angrepsdroner, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på X søndag formiddag.

I Zaporizjzja ble en kvinne drept og ni andre såret, opplyser guvernør Ivan Fedorov søndag morgen. Minst ti droner og bomber ble brukt i angrepet mot byen, ifølge ham.

I Lviv er det meldt at fire personer ble drept.

Lviv ligger rundt 70 kilometer fra grensen mot Polen. Nato-landet opplyste at polske og allierte fly ble sendt på vingene i polsk luftrom i løpet av natten, mens bakkebasert luftvern og radarsystemer var satt i høyeste beredskap.

Andre byer som Kyiv, Dnipro og Odesa har også meldt om droneangrep, og det meldes om skader på infrastruktur i flere regioner. I Zaporizjzja mistet også 73.000 husholdninger strømmen, ifølge guvernør Fedorov.

I løpet av natten var flyplassen utenfor Vilnius, hovedstaden i Polens naboland Litauen, stengt i flere timer etter meldinger om mulige ballonger i luftrommet.

Russland har ikke uttalt seg om nattens angrep.