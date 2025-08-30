Det var store skader i Zaporizjzja etter et russisk angrep natt til lørdag. Foto: Kateryna Klotsjko / AP / NTB

Russland sendte 537 droner og 45 raketter i nattas angrep, ifølge det ukrainske luftforsvaret, som sier det skjøt ned 410 av dronene og 38 av rakettene. Det er registrert fem rakettnedslag og 24 dronetreff på sju forskjellige steder, og det har falt rakettrester 21 steder, heter det videre.

– I natt har fienden gjennomført massive angrep mot Zaporizjzja, skriver den statlige redningstjenesten på Telegram.

Russland hevder å ha skutt ned 86 droner natt til lørdag og ytterligere 20 mellom klokka 4 og 8 lørdag morgen. 18 av disse er angivelig skutt ned over den annekterte Krim-halvøya.

Russland har gjennomført vellykkede angrep mot ukrainske rakett- og flyselskaper samt flybaser i Ukraina, ifølge det russiske forsvarsdepartementet.

Mange sårede

Minst én person ble drept og 29 andre såret, opplyser lederen for den regionale militæradministrasjonen, Ivan Fedorov. Han sier det er tre barn blant de sårede, og at tilstanden er alvorlig for en mann.

– Russiske angrep ødela privatboliger, skadet mange bedrifter, inkludert kafeer, bensinstasjoner og industribedrifter, sier han.

17 høyblokker og 120 boliger ble skadet, flere av dem er fullstendig ødelagt, skriver Fedorov på Telegram. Ifølge ham mistet 25.000 mennesker strømmen.

Fra naboregionen Dnipropetrovsk skriver guvernør Serhij Lysak på Telegram at det kan høres eksplosjoner. Det skal være byene Dnipro og Pavlohrad som blir angrepet. Fredag sa Lysak at to personer var drept i angrep den foregående natten.

Siden fullskalainvasjonen har Dnipropetrovsk stort sett vært skånet for kraftige kamper, men tirsdag erkjente Ukraina at russiske styrker hadde nådd inn i regionen. Dnipropetrovsk er ikke blant de fem regionene Russland krever å få anerkjent som russiske før at de skal gå med på en fredsavtale for Ukraina.

Angrep mot raffinerier

Ukraina hevder samtidig å ha truffet oljeraffinerier i byene Krasnodar og Syzran i Russland.

Det ukrainske militæret melder om flere eksplosjoner ved raffineriet i Krasnodar sør i Russland. Raffineriet har årlig produksjonskapasitet på 3 millioner tonn.

Fallende dronerester har skadet en av enhetene ved raffineriet, og det oppsto brann på et område på 300 kvadratmeter, ifølge lokale myndigheter. Brannen ble senere slukket, og det er ikke meldt om skadede mennesker, men de ansatte ble evakuert, heter det videre.

En gutt bærer katten sin etter angrepet. Kateryna Klotsjko / AP / NTB

Det russiske forsvaret melder om å ha skutt ned elleve ukrainske droner over Krasnodar-regionen natt til lørdag.

Også i Syzran, som ligger i Samara-regionen, er det meldt om brann. Raffineriet der har kapasitet til å prosessere 8,5 millioner tonn i året, ifølge det ukrainske militæret.

Guvernøren i Samara melder om et forsøk på å angripe industrielle mål i regionen natt til lørdag, men kommer ikke med ytterligere e detaljer.

Zelenskyj: Putin haler ut tiden

Russland bruker forberedelsestida før et møte mellom president Vladimir Putin og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på å rette store angrep mot Ukraina, sier Zelenskyj.

– Den eneste måten å gjenåpne et mulighetsvindu for diplomatiet er gjennom tøffe tiltak mot alle dem som støtter den russiske hæren økonomisk, og mot selve Moskva – bank- og energisanksjoner, skriver Zelenskyj på X.

Det er ikke satt noen dato for møtet, men fra amerikansk hold het det fredag at det stadig blir jobbet med saken.