Minst 31 drept i Gaza by

Røyken stiger til værs etter nye israelske angrep på Gaza by, sett fra israelsk side av grensa. Foto: Leo Correa / AP / NTB

Over hele Gazastripen er 47 mennesker foreløpig drept i israelske angrep mens hundretusener av mennesker forsøker å komme seg unna krigshandlinger.

Den israelske nyhetsportalen ynet meldte lørdag om kraftige bombeangrep og «en ring av ild» i flere deler av Gaza by.

Ifølge det israelske militæret har 480.000 mennesker forlatt millionbyen etter at Israel varslet bakkeoffensiv og ba befolkningen rømme byen.

Tusener av mennesker flykter sørover fra den israelske bakkeoffensiven mot Gaza by, til fots, i biler eller på eselkjerrer. Foto. Abdel Kareem Hana / AP / NTB NTB

De som er på flukt, forsøker å ta seg fram til Al-Mawasi-området ved kysten sør på Gazastripen, som Israel kaller et humanitært område. Kystveien sørover er full av folk, biler og eselkjerrer fullpakket med folk og deres gjenværende eiendeler.

Men mange innbyggere i Gaza by nekter å forlate byen, enten fordi de er lei av å jages på flukt, fordi er for svake til å reise eller fordi de ikke har råd til å flytte igjen.

Ifølge Gazas helsemyndigheter har tallet på registrerte drepte siden Hamas-angrepet på Israel i oktober 2023 passert 65.000, de fleste sivile. I tillegg ligger trolig tusener av drepte under ruinene av sønderbombede hus og byer.