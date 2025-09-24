Minst 27 døde i tyfon i Asia – 2 millioner evakuerte i Kina

Mataian-broen i Hualien ble revet med av vannmassene da en naturlig demning brast som følge av uværet i Taiwan. Dong Wen Transports / AP / NTB

Tyfonen Ragasa som herjer i Asia omtales som den kraftigste på flere år. Svært kraftig regn og vind har ført til bølger flere meter høye og en rekke skader.

Minst 15 personer har mistet livet etter at demningen til en innsjø i Taiwan brast under tyfonen. Nord i Filippinene er 10 personer omkommet, ifølge nyhetsbyrået AP.

Flom i Taiwan

En naturlig demning som ble skapt av jordras ved tidligere uvær, hadde stått i flere tiår før den brast under tyfonen. Det førte til at landsbyen Guangfu med 8500 innbyggere ble oversvømt.

18 personer er skadet, sier Lee Kuan-ting, som er talsperson for Hualien-regionen. Brannvesenet meldte en periode om 152 savnede personer, men dette ble senere nedjustert til 17.

De fleste av innbyggerne søkte ly i de øvre etasjene av hjemmene sine. Flomvannet sto på et tidspunkt opp til andre etasje i flere bygninger, ifølge brannvesenet.

Taiwan og Filippinene har blitt rammet av voldsom nedbør og sterk vind som følge av tyfonen siden mandag. På Filippinene er minst tre personer døde og minst fem savnet.

Taiwans statsminister Cho Jung-tai har bedt om at hendelsen etterforskes. Nødetatene er vanligvis godt vant med varsling av evakuerte i området, men nyhetsbyrået Reuters skriver at det oppsto problemer med evakueringsvarsler under stormen som skal etterforskes.

Evakuerte i Kina

Stormen rammet også Sør-Kina med flere store byer i Hongkong-området, blant dem Guangzhou og Shezhen.

Nesten to millioner personer er evakuert i Guangdong-provinsen og flyttet mens stormen pågår, ifølge nødetater i provinsen, skriver CNN.

Flere enn 80 skadede fikk behandling på sykehus i Hongkong.

Dønninger slo opp på land ved havnen i Hongkong og inn i blant annet et hotell. Det veltet også flere trær i byen, og en båt krasjet i land. Stormens vindstyrker var på langt over orkan skala, med vindkast på 168 kilometer i timen på det kraftigste.

Et tre har veltet over en vei i Hongkong onsdag. Chan Long Hei / AP / NTB