Minst 15 meldes drept i store russiske angrep mot Kyiv – utenlandske institusjoner rammet

Minst fire mennesker ble drept i kraftige russiske angrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv natt til torsdag. Foto: AP / NTB

– Det er allerede registrert 14 drepte i det russiske angrepet, blant dem tre barn. Et grusomt og tilsiktet drap av sivile, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på X.

De fire barna er mellom to og 17 år gamle, ifølge Tymur Tkatsjenko, som leder byens militæradministrasjon.

Ifølge det ukrainske luftforsvaret ble det benyttet nærmere 600 droner og 31 raketter i det omfattende angrepet.