Minnestund etter de omkomne i Tromsø: – Så ille at det ikke finnes ord

Det er lagt ned blomster og tent lys ved ulykkesstedet. Daniel Lilleeng / NTB

– Det er så ille at det ikke finnes ord, sier leder Eli Storli for Ramfjord Utviklingslag til VG.

Hun deltok søndag kveld på minnestunden på Ramfjord skole. De tre 18-åringene som befant seg i den ene bilen, var alle fra den lille bygda.

I den andre bilen var en mann i 60-årene og to kvinner i 50-årene. Mannen og den ene kvinnen døde, mens den andre kvinnen er innlagt på sykehus med alvorlige skader.

Leder av bydelsrådet i Kaldfjord, Øyvind Pettersen, kjente mannen og kvinnen som døde. Han beskriver overfor VG et lokalsamfunn i sorg.

– Det var gode, snille og stødige folk med stor vennekrets og omgangskrets. Det merkes både for store og små i bygda, sier han.

Ved ulykkesstedet på E8 16 kilometer sør for Tromsø er det lagt ned blomster og tent lys til minne om de døde. Ulykken omtales som en møteulykke. Ifølge iTromsø hadde bilene store skader i fronten, og bilene lå rundt 80 meter fra hverandre i etterkant av ulykken.

Årsaken til ulykken er ennå ikke kjent, og politiet etterforsker ulykken.

– Etter at vi gikk ut med oppfordring til publikum om å melde fra om de hadde opplysninger, så har det kommet inn en rekke tips, sier operasjonsleder Karl Erik Thomassen til iTromsø.

– Det er ennå for tidlig til å si noe om det er gjort eventuelle funn i saken. Det kan ta lang tid å gjennomføre denne typen etterforskning, sier han.

Stearinlys inne på Ramfjord skole. Daniel Lilleeng / NTB

Ulykkesstedet der fem personer mistet livet i en frontkollisjon mellom to personbiler på E8. Daniel Lilleeng / NTB