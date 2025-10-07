Farukh Qureshi kjenner miljøet på Mortensrud i Oslo godt. Han mener problemet med barn som bryter loven ikke lar seg enkelt løse. FOTO: Jonas Sandboe

– Det gjelder å hindre at unge mennesker rekrutteres av kriminelle miljøer, sier Farukh Qureshi.

Farukh Qureshi (39) er fengselsbetjenten som tok steget videre til Politihøgskolen i godt voksen alder. Sist onsdag møtte han dessuten for første gang som stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Han er også far til to barn (8 og 16 år), og har ti års erfaring som FAU-leder i Søndre Nordstrand.

Er sårbare

I praksisåret som fengselsbetjent jobbet han i ungdomsavdelingen i Oslo fengsel, hvor han opplevde at unge innsatte var lettere påvirkelige.

– Det var både på godt og vondt. Etter hvert som man får bygd tillit og relasjon til ungdommen, åpner de seg opp og viser seg fra en mer sårbar side.

– Men de ble også smigret av oppmerksomheten de fikk fra eldre og tyngre kriminelle, sier Farukh Qureshi.

Det førte til at de sto i et slags spenn hele tiden.

– En ting er sikkert: Løsningen ligger ikke i strengere regime eller straffer, men heller et reelt innhold i form av skole og kurs, sier Qureshi.

Dette har skjedd Mandag smalt det på nytt, på Strømmen i Lillestrøm kommune. To unge gutter er pågrepet etter en eksplosjon fra en håndgranat.

Forrige tirsdag ble en 13-åring rekruttert til et voldsoppdrag, hvor han kastet en granat i Oslo sentrum. Gutten var på et barnevernstiltak og på en institusjon, etter at moren og faren ble tiltalt for mishandling og møtte i retten samme uke.

To 13-åringer ble innbrakt etter granatangrepet på Bislett. Hendelsen er knyttet til en kidnappingssak.

Kort tid senere ble en gutt tidlig i tenårene funnet med skader fra en skarp gjenstand og livstruende skadet på Haugerud i Oslo. En 13-åring er siktet for hendelsen og har knyttet seg til hendelsen.

I tillegg etterforsker politiet skyting mot en bolig i Sarpsborg, hvor tre gutter på 12,13 og 14 år er mistenkt.

Også som politi har han jobbet både person- og lokalorientert opp mot både ungdom og lokalsamfunn. I begge rollene jobbet han tett på ungdom både over og under 18 år.

Starte tidlig

Mye av debatten de siste ukene har gått rundt hva som skjer med de unge kriminelle etter en hendelse.

Selv er Qureshi like opptatt av hva som skjer før det kommer så langt som til en hendelse.

Han mener det forebyggende arbeidet må starte tidlig, slik at alle barn kan få et godt oppvekstmiljø.

Det fordrer gode ordninger med barnehage, skole, fritidstilbud og at unge er på en arena hvor de blir tett fulgt opp og fanges opp hvis de faller utenom, mener den ferske stortingsrepresentanten.

– Hvis det var noen ting de unge i fengsel pekte på, var det nettopp tidlig innsats inn mot dem selv og familien – samt jobbmuligheter, påpeker han.

Han er også veldig opptatt av foreldreveiledning.

– Å søke hjelp for foresatte må ufarliggjøres og forenkles, mener Qureshi.

Nettet er skummelt. Det er viktig at arenaer som skole, idrettslag, fritidsklubber og foreldre får mye bedre kunnskap om hvordan nettet fungerer.

– Selv vokste jeg opp i en tid hvor man ikke hadde mobiltelefon. Foreldrene mine visste hvem jeg var sammen med og hva jeg gjorde. Den samme oversikten har man ikke i dag.

– Når du ikke vet hva barna driver med, er det vanskeligere å se faresignalene før det er for sent, påpeker han.

Samtidig er det en kjensgjerning at flere av barna som havner i tidlig kriminalitet selv har vært fornærmet, legger han til.

Er ikke immune

Qureshi mener det er naivt å tro at vi i Norge er immune mot det som skjer i verden. Det handler om utviklingen og hva som rører seg i andre land.

– Vi kan ikke tro at det som skjer i våre naboland ikke kan skje her hjemme, sier Farukh Qureshi til FriFagbevegelse.

Kriminaliteten har endret seg. Det overraskende er hvordan den har endret seg, legger han til.

– Å fokusere på at vi har fått svenske tilstander i Norge er en avsporing både fra det som skjer i landet vårt akkurat nå og hvordan vi løser situasjonen, hevder han.

Lei av overskrifter

Til tross for alvoret i utviklingen, advarer Qureshi mot å la medieoppslag dominere debatten. Men at det som har skjedd er urovekkende, levner han liten tvil om.

– Det er lett å rope ut og skape et inntrykk av at det er enkelt å ordne opp i dette. Men det finnes ingen quick fix. Dette er sammensatt og komplekst, mener han.

Den ferske stortingspolitikeren påpeker at ingen barn er født kriminelle. Og ingen barn har i utgangspunktet bare onde hensikter.

– Selvfølgelig har foresatte et stort ansvar. Vi som samfunn må sørge for at barna våre, helt uavhengig av hvem foreldrene deres er, holder seg på den riktige banen, sier Farukh Qureshi.

– Vi som samfunn må bidra til å styrke rollen som foresatt med både lavterskeltilbud og mer spissede tiltak, slik at det først og fremst er foresatte som er i stand til å være der for barna sine.

Flere tiltak

Han påpeker at regjeringen har gjort flere tiltak for å stoppe utviklingen.

– Det er bevilget penger til satsing mot kriminelle nettverk, satt inn målrettede tiltak til forebygging. Vi har fått hurtigspor for ungdom, økt opptak til Politihøgskolen, og flere nyutdannede kommer ut i jobb, sier han.

– Når vi som samfunn ikke lykkes med det forebyggende arbeidet, er det viktigste å ha et politi som er i stand til å være synlige og til stede, kan oppklare kriminalitet og stille de som begår kriminalitet til ansvar, mener han.

Et annet viktig grep er å kriminalisere rekrutteringen av unge til kriminalitet, påpeker han.

Prosessen rundt det siste startet allerede før sommerferien, men er blitt ytterligere aktuelt etter den siste tids hendelser.

– Nettopp det viser at regjeringen er på ballen. Du skal oppleve at risikoen for å bli tatt er stor.

– Den som velger å begå kriminalitet skal vite at det skal være ubehagelig å være kriminell og at vi kommer til å gjøre alt vi kan for at de skal bli tatt, sier Farukh Qureshi.