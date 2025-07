– Mikroplast er en voksende global helsekrise

Konfrontert med forskning og vitenskapelige funn av mikroplast i menneskers kropper og i naturen uttrykker de fleste bekymring for forurensningen.

Åtte av ti, særlig kvinner og de over 50 år, oppgir at de er bekymret for mikroplast i naturen. Menn og personer under 30 er ikke like bekymret for naturen. Men når det gjelder bekymringen for egen helse, er to av tre bekymret for hvilken skade mikroplast kan gjøre – eller gjør på oss. Den bekymringen er uavhengig av kjønn, alder og utdanning.

Undersøkelsen er gjennomført i juni av Opinion på oppdrag fra Verdens naturfond (WWF) i et landsrepresentativt utvalg på 1046 personer.

Rapport om funnene

Annonse

WWF og University of Birmingham slapp mandag rapporten «Plastic, Health and One Planet». Den sammenfatter mer enn 190 vitenskapelige studier som knytter mikro- og nanoplast (MnP) og kjemiske tilsetninger i plast til vesentlige helseplager.

– Mikroplast og de giftige kjemikaliene fra plast er ikke bare et miljøproblem, men også en voksende global helsekrise, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF i en epost til NTB.

Handlenett i tøy og glassoppbevaring til mat er små grep som vanlige folk kan gjøre for å redusere plastbruk. Gorm Kallestad / NTB

MnP er påvist i vitale organer som lunger, morkake, tarm og hjerne. Plastpartiklene kan akkumuleres i blodårer, øke betennelsestilstander og potensielt bidra til hjertesykdommer som slag og hjerteinfarkt.

Kjemikalier i plast knyttes til en rekke tilstander, som hormonforstyrrelser og kreft, nedsatt fruktbarhet, luftveissykdommer som astma, metabolske sykdommer (fedme, diabetes), og nevrologiske lidelser som ADHD og autisme.

Annonse

Hva skal vi gjøre?

I spørreundersøkelsen fra Opinion støttet hele 83 prosent av de spurte at politikere må gjøre mer for å beskytte mennesker og dyr mot mikroplastforurensning.

– Dette er ikke noe enkeltpersoner kan løse. Det er et problem som krever sterke politiske virkemidler og internasjonalt samarbeid, sier Andaur i WWF.

Mikroplast finnes i dag over alt, i havene, i drikkevann og i luften vi puster inn. Vi finner også mikroplast i kroppen til mennesker og dyr. Ted S. Warren / AP / NTB

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) lover at regjeringen skal ta sin del av ansvaret og jobbe for å redusere utslipp av mikroplast både nasjonalt og internasjonalt.

Annonse

Plastforhandlinger neste uke

– Plast er en av verdens raskest voksende miljøproblemer. Det overrasker meg derfor ikke at mange er bekymret for mikroplast, skriver han i en epost til NTB.

I neste uke starter internasjonale plastforhandlinger i Genève, der målet er å bli enige om en internasjonalt bindende avtale om å stanse plastforurensingen. Bjelland Eriksen deltar på de avsluttende forhandlingene og leder den norske delegasjonen fra 11.-14. august.

– De neste ukene kommer til å bli avgjørende for om verden klarer å ferdigforhandle en internasjonal plastavtale. Denne avtalen er noe vi jobber sterkt med å få på plass, sier han.

Annonse

(NTB)