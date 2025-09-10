Midtøsten-ekspert: Trumps tre sirkler kan være nøkkelen

USAs president Donald Trump sammen med Israels statsminister Benjamin Netanyahu, under Netanyahus besøk i Det hvite hus i april i år. FOTO: Mark Schiefelbein / AP / NTB

Tirsdag angrep Israel et boligområde i Qatar. Målet var Hamas' toppledelse, som er i eksil i Qatar, som var samlet for å diskutere siste våpenhvileforslag fra USA.

– Det våpenhvileforslaget som Israel angivelig har godtatt, var ifølge Hamas at Hamas skulle legge ned våpnene, forlate Gaza og frigi gislene. Det var totalt urealistisk.

Det sier Midtøsten-ekspert Dag Henrik Tuastad, som også forteller at det innad i Hamas nå er en forestilling om at hele forslaget var en israelsk felle for å samle ledelsen, for så å drepe dem.