Midtøsten-ekspert om Trumps fredsplan: – Blir tredd nedover palestinerne

– Det beste vi kan håpe på er våpenstillstand, tror Midtøsten-ekspert Hilde Henriksen Waage. Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det beste vi kan håpe på er våpenstillstand som gir en pause i lidelsene og som gjør at det blir mulig å få inn nødhjelp som monner, sier Midtøsten-ekspert, forsker og historiker Hilde Henriksen Waage til NTB.

Det hvite hus publiserte mandag en fredsplan på 20 punkter som ifølge Trump skal avslutte krigen i Gaza. Hamas må også godkjenne avtalen dersom den skal bli gjeldende.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sa på en pressekonferanse sammen med Trump mandag kveld at han støtter planen. Han advarte også Hamas mot å avvise planen.

Waage, som er professor ved Universitetet i Oslo og Institutt for fredsforskning (Prio) med Midtøsten som spesialfelt, mener fredsplanen blir påtvunget palestinerne uten at de har hatt noe å si i hvordan den skal bli.

Annonse

– Denne avtalen blir tredd nedover den palestinske befolkningen uten at de har vært representert i forhandlingene. Det minner mye om slik stormaktene gjorde det etter første verdenskrig, sier Waage.

Hun er bekymret for at fraværet av palestinske aktører i forhandlingene kan få negative konsekvenser.

– Når verken Hamas, PLO eller Den palestinske selvstyremyndigheten er involvert er jeg redd Trump her bare åpner for at Israel kan fortsette «the hard way», sier eksperten.

Waage sier det er vanskelig å vite hvor veien kan gå videre nå.