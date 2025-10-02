MGP-artister savner handlekraft fra NRK før Eurovision-avstemming om Israel

Åge Sten-Nilsen og resten av Wig Wam deltok i MGP i år. Han mener at Eurovision allerede er politisk siden Russland er utestengt. Jonas Been Henriksen / NTB

– Jeg mener Israel burde vært utestengt fra ESC siden 2023. Det er det ingen tvil om, med tanke på folkemordet i Gaza, sier artist Kim Wigaard til TV 2.

Han deltok i MGP i 2022 og 2023.

Den europeiske kringkastingsunionen EBU skal i november stemme over hvorvidt Israel får delta i Eurovision i 2026. Wigaard synes NRK har vært for passive hittil.

– Jeg synes kringkastingssjefen burde ta mer ansvar og sørge for en fortgang i denne prosessen.

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen mener det vil rokke ved troverdigheten til NRKs nyhetsdekning dersom de går til boikott eller utestengelse av Israel på politisk grunnlag.

– NRK skal rapportere uavhengig og upartisk fra krigen i Gaza, og fører derfor ikke en selvstendig utenrikspolitikk, sier hun.

Åge Sten-Nilsen vant MGP i 2005 med bandet Wig Wam og deltok også i år. Han tror det ville ha blitt mindre bråk rundt Eurovision dersom Israel ikke hadde fått delta.

– Politikken er jo allerede en del av konkurransen når man velger å utestenge Russland, men fortsatt ha med Israel.

Kai Thomas Ryen Larsen, bedre kjent som Skrellex, var med i MGP i 2023. Han mener at NRK må ta et tydelig standpunkt og ber dem si fra til EBU at Norge ikke deltar dersom Israel gjør det.

– Det er det riktige å gjøre, og det er veldig enkelt å gjennomføre når det pågår et folkemord i Gaza, sier han.

Kim Wigaard deltok i Melodi Grand Prix i 2022 og 2023. Han mener at Israel må utestenges fra Eurovision og ber NRK ta mer ansvar. Terje Pedersen / NTB