MGP-artister savner handlekraft fra NRK før Eurovision-avstemming om Israel
Flere tidligere MGP-artister mener Israel bør utestenges fra Eurovision og ber NRK vise mer handlekraft.
Kultur
– Jeg mener Israel burde vært utestengt fra ESC siden 2023. Det er det ingen tvil om, med tanke på folkemordet i Gaza, sier artist Kim Wigaard til TV 2.
Han deltok i MGP i 2022 og 2023.
Den europeiske kringkastingsunionen EBU skal i november stemme over hvorvidt Israel får delta i Eurovision i 2026. Wigaard synes NRK har vært for passive hittil.
– Jeg synes kringkastingssjefen burde ta mer ansvar og sørge for en fortgang i denne prosessen.
Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen mener det vil rokke ved troverdigheten til NRKs nyhetsdekning dersom de går til boikott eller utestengelse av Israel på politisk grunnlag.
– NRK skal rapportere uavhengig og upartisk fra krigen i Gaza, og fører derfor ikke en selvstendig utenrikspolitikk, sier hun.
Åge Sten-Nilsen vant MGP i 2005 med bandet Wig Wam og deltok også i år. Han tror det ville ha blitt mindre bråk rundt Eurovision dersom Israel ikke hadde fått delta.
– Politikken er jo allerede en del av konkurransen når man velger å utestenge Russland, men fortsatt ha med Israel.
Kai Thomas Ryen Larsen, bedre kjent som Skrellex, var med i MGP i 2023. Han mener at NRK må ta et tydelig standpunkt og ber dem si fra til EBU at Norge ikke deltar dersom Israel gjør det.
– Det er det riktige å gjøre, og det er veldig enkelt å gjennomføre når det pågår et folkemord i Gaza, sier han.