Merz: Tyskland stanser våpeneksport til Israels krigføring i Gaza

Den tyske regjeringen kommer ikke til å godkjenne eksport av militært utstyr til Israel som brukes til krigføring i Gaza, ifølge forbundskansler Friedrich Merz.

Tysklands forbundskansler Friedrich Merz stopper eksport av våpen til Israel.

Stansen varer inntil videre, sier Merz.

Merz sier han fortsatt er dypt bekymret for den vedvarende lidelsen blant sivilbefolkningen i Gaza.

Han understreker også at Hamas ikke kan ha noen rolle i framtidens Gaza.

Videre oppfordrer han Israel til ikke å fortsette annekteringen av Vestbredden.

Tyskland har vært en sterk støttespiller for Israel i flere tiår. Erklæringen om eksportstansen kommer etter at Israel har godkjent statsminister Benjamin Netanyahus plan om en full overtakelse av Gaza by.

