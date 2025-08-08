Merz: Tyskland stanser våpeneksport til Israels krigføring i Gaza

Tysklands forbundskansler Friedrich Merz stopper eksport av våpen til Israel. Ebrahim Noroozi / AP / NTB

Stansen varer inntil videre, sier Merz.

Merz sier han fortsatt er dypt bekymret for den vedvarende lidelsen blant sivilbefolkningen i Gaza.

Han understreker også at Hamas ikke kan ha noen rolle i framtidens Gaza.

Videre oppfordrer han Israel til ikke å fortsette annekteringen av Vestbredden.

Tyskland har vært en sterk støttespiller for Israel i flere tiår. Erklæringen om eksportstansen kommer etter at Israel har godkjent statsminister Benjamin Netanyahus plan om en full overtakelse av Gaza by.