Mer enn 800 døde i jordskjelv i Afghanistan

Ansatte i sivilforsvaret, frivillige og soldater forbereder seg på å evakuere skadede etter et jordskjelv i det østlige Afghanistan. Foto: Hedayat Shah / AP / NTB

De aller fleste dødsfallene har kommet i Kunar-provinsen, der over 800 personer er bekreftet døde og ytterligere 2500 skadet, ifølge Taliban-regjeringens talsmann Zabihullah Mujahid.

I naboprovinsen Nangarhar er 12 personer døde og 255 skadet, mens 25 er skadet i Laghman-provinsen.

Landsbyen Wadir i Nurgal-distriktet er blant dem som er hardt rammet. Der prøvde flere titalls mennesker å dra folk ut fra ruinene av totalvrakede og svært skadede hus mer enn tolv timer etter jordskjelvet, ifølge AFP-journalister på stedet.

Skjelvet inntraff nær grensen til Pakistan like før midnatt søndag kveld, opplyser det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Ifølge USGS var episenteret 27 kilometer utenfor byen Jalalabad, det hadde 6 i styrke og hadde dybde på 8 kilometer. Grunne skjelv gjør typisk mer skade.

Annonse

Redsel

Skjelvet rammet en rekke landsbyer i Kunar-provinsen, som ligger nære Jalalabad i Nangarhar-provinsen.

– Det er mye frykt og spent stemning. Barn og kvinner skrek. Vi hadde aldri opplevd noe som dette før, sier Ijaz Ulhaq Yaaq til AFP.

Han legger til at mange som bor i de skjelvrammede landsbyene, er blant de mer enn 4 millioner afghanerne som har returnert til landet fra Iran og Pakistan de siste åra.

Annonse

– De ønsket å bygge hjemmene sine her, sier han videre.

Svært avsidesliggende

Noen av de hardest rammede stedene er svært avsidesliggende og var mandag formiddag stadig utilgjengelige på grunn av veisperringer, ifølge FNs migrasjonsbyrå IOM.

Jalalabad er på grunn av nærheten til Pakistan en livlig handelsby med mye aktivitet over grensa. Rundt 300.000 mennesker er registrert som bosatt der, men i det bredere byområdet rundt antas innbyggertallet å være langt større.

Annonse

De fleste bygningene er lave bygg i betong og mur, men i utkanten er også mange bygget av leirstein og tre. Mange er dårlig bygget.

Ber om hjelp

Taliban-myndighetene har bedt humanitære organisasjoner om bistand i redningsarbeidet. Mange av de rammede fjellområdene er utilgjengelige på grunn av jordskred og flom, og enkelte kan bare nås med helikopter.

Skjelvet rystet bygninger så langt unna som Kabul og Pakistans hovedstad Islamabad, over 300 kilometer fra episenteret. Afghanistan er hardt rammet av jordskjelv. I oktober 2023 mistet minst 2400 mennesker livet i Herat-provinsen i vest, ifølge Taliban-administrasjonen.

Annonse

Ifølge landets forsvarsdepartement har det vært minst 40 evakueringsflyginger.

Skadede får behandling på bakken før evakuering fra Mazar Dara i Kunar-provinsen. Foto: Hedayat Shah / AP / NTB