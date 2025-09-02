Mer enn 1100 døde etter jordskjelvet i Afghanistan – Taliban ber om hjelp

En skadet person bæres til militærhelikopter for evakuering fra den skjelvrammede Kunar-provinsen øst i Afghanistan. Minst 1100 mennesker mistet livet, og tusenvis av andre er skadet, ifølge afghanske Røde Halvmåne. Wahidullah Kakar / AP / NTB

Det er Røde Halvmåne som melder om dødstallet. Gruppa jobber i området. De sier videre at mer enn 8000 boliger er ødelagt.

Skjelvet med styrke på 6 rammet søndag kveld en fjellregion nordøst i landet. Hele landsbyer ble lagt i ruiner, og mange ble liggende fastklemt i mange timer.

– De skadede blir evakuert, så disse tallene kan endre seg betydelig, sier talsmann Yousaf Hammad for Afghanistans departement for krisehåndtering til AP.

– Jordskjelvet forårsaket jordskred i noen områder og sperret veier, men de har blitt gjenåpnet, og de gjenværende veiene vil gjenåpnes for å sikre tilgang til områder som har vært vanskelige å nå, sier han videre.

Annonse

Ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS var episenteret 27 kilometer utenfor byen Jalalabad med dybde på 8 kilometer. Det har også vært flere etterskjelv.

Ber om hjelp

Det pågår et krevende rednings- og letearbeid i landet. Mange avsidesliggende områder er rammet, og skader på veiene gjør arbeidet særlig vanskelig.

– Den største utfordringen er å nå disse avsidesliggende områdene når tilgangen via veier er sterkt skadet, sier FNs koordinator for hjelpearbeid i landet, Indrika Ratwatte.

Annonse

Katastrofen koster Taliban-regjeringen i landet dyrt.

Afghanistan står allerede i en økonomisk krise og har mistet internasjonal bistand etter Talibans maktovertakelse i 2021. I tillegg har hundretusenvis av afghanere som er sendt ut fra Iran og Pakistan, kommet tilbake de siste ukene.

Helsedepartementets talsperson Sharafat Zaman ber om internasjonal hjelp.

– Vi trenger det, fordi massevis av mennesker her har mistet sine liv og sine boliger, sier han til Reuters.

Annonse

Krise på krise

FN anslo allerede før skjelvet at mer enn halvparten av befolkningen har umiddelbart behov for humanitær hjelp, og USAs bistandskutt har rammet landet hardt.

22 millioner mennesker lever i nød i landet, og tørke er i ferd med å forverre matkrisen der, sier avdelingsdirektør Erik Abild for humanitær og helhetlig innsats i bistandsdirektoratet Norad.

– Jordskjelvet er en krise på toppen av en flyktningkrise, som rammer et allerede kriserammet land. Hver dag kommer tusenvis av tvangsreturnerte flyktninger til Afghanistan fra Iran og Pakistan, sier Abild, som omtaler situasjonen som «en av de største humanitære krisene i verden akkurat nå».

Annonse

– Foreløpig har ingen utenlandske regjeringer tatt kontakt for å gi støtte til rednings- eller nødhjelpsarbeidet, sa en talsperson for det afghanske utenriksdepartementet mandag.

Gir hjelp

Senere sa en talsperson for Kinas utenriksdepartement at Kina er klare til å gi nødhjelp «i tråd med Afghanistans ønsker og innenfor kapasitet».

India har levert 1000 telt til Kabul og er i ferd med å frakte 15 tonn med mat til Kunar, ifølge utenriksminister Subrahmanyam Jaishankar. Han sier mer er på vei.

Annonse

FNs Afghanistan-utsending står klar for å hjelpe folk i de skjelvrammede områdene, ifølge FNs generalsekretær António Guterres.

Norge bidrar gjennom nødhjelpsfond og humanitære avtaler som gjør at partnere kan agere raskt og fleksibelt, ifølge Abild.

– Nå trengs umiddelbar hjelp, og på sikt må man fortsette med helhetlig innsats. Norge støtter begge deler, sier han.