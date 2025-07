Mer enn 100 meldes drept i israelske angrep mot Gaza det siste døgnet

Minst 104 palestinere er drept på Gazastripen siden tirsdag, ifølge palestinske myndigheter. Her stiger det opp røyk etter et israelsk angrep nord i Gaza tirsdag. Jehad Alshrafi / AP / NTB

104 ble drept og 399 såret, ifølge helsedepartementet på Gazastripen. Minst 30 ble drept mens de ventet på å få utdelt nødhjelp, ifølge sykehus som tok imot drepte og behandlet sårede.

I tillegg døde ytterligere sju, blant dem et barn, av sultrelaterte årsaker, ifølge helsedepartementet.

Shifa-sykehuset i Gaza by melder om å ha tatt imot tolv som ble drept tirsdag kveld, da israelske styrker åpnet ild mot folk som ventet på lastebiler med nødhjelp som var på vei over grenseovergangen Zikim nord på Gazastripen.

13 andre ble drept i angrep i flyktningleiren Jabalia og i de nordlige byene Beit Lahiya og Beit Hanoun, ifølge sykehuset.

Nasser-sykehuset i Khan Younis i sør sier de fikk inn 16 personer som ble drept mens de ventet på nødhjelp tirsdag kveld nær Morag-korridoren, som Israel har etablert mellom Khan Younis og Rafah helt sør i Gaza. Også en person som ble drept i et angrep mot et telt i Khan Younis, kom inn, ifølge sykehuset.

I Nuseirat-flyktningleiren melder Awda-sykehuset om fire drepte. De ble ifølge sykehuset drept av israelske styrker nær et senter for utdeling av nødhjelp drevet av Gaza Humanitarian Foundation (GHF) i Netzarim-korridoren sør for Gaza by.

Mer enn 60.100 mennesker er drept og minst 146.200 såret på Gazastripen siden krigen brøt ut 7. oktober 2023, ifølge palestinske myndigheter. Krigen brøt ut etter Hamas' angrep på Israel, der rundt 1200 mennesker ble drept og 250 tatt som gisler.

(NTB)