Meny-ansatte får kjeft hver dag for de høye matprisene

Trine Dahlstrøm er hovedtillitsvalgt for HK-medlemmene hos matvarekjeden Meny. Hun har tett kontakt med sine medlemmer, som er førstelinja for matvaregigantene.

– Hver dag får jeg melding om at ansatte har opplevd et eller annet i den forbindelse, sier hun til FriFagbevegelse.