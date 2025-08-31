Meny-ansatte får kjeft hver dag for de høye matprisene
– Det nytter ikke å kjefte på den som sitter i kassen, svarer HK-leder Christopher Beckham.
Trine Dahlstrøm er hovedtillitsvalgt for HK-medlemmene hos matvarekjeden Meny.
Foto: Brian Cliff Olguin
Innenriks
Trine Dahlstrøm er hovedtillitsvalgt for HK-medlemmene hos matvarekjeden Meny. Hun har tett kontakt med sine medlemmer, som er førstelinja for matvaregigantene.
– Hver dag får jeg melding om at ansatte har opplevd et eller annet i den forbindelse, sier hun til FriFagbevegelse.