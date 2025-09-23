Menn ringer mest: Kjønn, alder og geografi avgjør hvor ivrig du er på mobilen

Telenor har kartlagt den faktiske bruken av mobilnettet i perioden mai til og med august. Den viser at tallene er ganske stabile gjennom alle månedene, både for kjønn, alder og geografi. De er spent på om det vil skje endringer gjennom høsten og når vi nærmer oss jul.

– Vi kommer fremover til å følge med på utviklingen, også med tanke på om det vil være noen sesongvariasjon i trafikkmønsteret, sier Rikke Klonteig Nielsen som er leder for privatmarked i Telenor.

Telenor understreker at ingen personer kan identifiseres.

Finnmark og menn ringer mest

Det er folk i Finnmark som ringer oftest her i landet. På nummer to har vi innbyggerne i Telemark og deretter Agder, Nordland og Troms. De som ringer minst er folk i Trøndelag, Rogaland og aller minst folk i Møre og Romsdal.

Menn ringer i snitt tre flere samtaler i måneden enn kvinner. Det er verdt å merke seg at menn i 20–30-årene ringer mye mer enn unge kvinner.

– Kanskje er det slik at unge kvinner i større utstrekning enn menn bruker sosiale medier som talekanal. Vi har grunn til å tro at unge kvinner gjerne snakker inn meldinger som de deler i ulike sosiale medier – altså at de deler talemeldinger eller videomeldinger. Mottakeren responderer gjerne på samme vis, sier Nielsen i Telenor.

Teleselskapet ser en ekstra topp blant 35–45-åringene. Trolig er dette gruppen med små barn, eldre foreldre og aktivt arbeidsliv. De over 65 år ringer minst, men har lengre samtaler.

21-åringer er hardest på surfing

Ikke så overraskende slår Telenor fast at 21-åringen bruker mange ganger mer data enn en 70 -åring, omtrent 460 prosent mer. Men etter at man fyller 30 år reduseres bruken betraktelig.

Finnmarkingene er også de ivrigste til å bruke data. Her topper de nordligste fylkene med Finnmark, Nordland og Troms. Oslo er på en fjerdeplass. Vestfold er fylket som bruker aller minst data.

Når det gjelder SMS, er Agder på topp, deretter følger Vestfold og Buskerud. De som bruker SMS minst, er innbyggere i Nordland, Trøndelag og aller færrest SMSer sendes fra Møre og Romsdal.

Det er kvinner som bruker SMS mest. Men det er også en topp blant de minste barna, før de tar i bruk sosiale medier. 30-50-åringer er de ivrigste, men det er også ganske høy bruk blant 60-80-åringene.

Telenor har omtrent 43 prosent av norske mobilabonnenter.