Miljø- og samferdselsbyråd Marit Kristine Vea (V) (t.h.) på rotur med nestleder i Naturvernforbundet Pernille Bonnevie Hansen. FOTO: Jonas Bucher

Miljø- og samferdselsbyråden har i likhet med flere andre politikere blitt invitert til en rotur ved Bjørvika av Naturvernforbundet. På sensommeren har forbundet utfordret de ulike partiene om stoda i Oslofjorden.

– Det som er fortvilende nå er at alle, inkludert statsministeren, snakker om Oslofjorden. Det er bra, men handlekraften uteblir, sier Marit Vea til Dagsavisen.

Hun er også Venstres 3. kandidat for Oslo og har listet opp en rekke punkter for å redde fjorden som strekker seg fra hovedstaden i nord til Skagerak i sør: