Kokk Andreas Viestad mener idretten og Norway Cup lar seg bruke for å promotere usunne kostholdsvalg til barn. Her fra årets turnering på Ekeberg. Foto: Lise Åserud/NTB

Tidligere i år vedtok regjeringen en forskrift som forbyr markedsføring av usunn mat og drikke som er særlig rettet mot barn. Det har ført til mange protester fra idretten, som frykter at mye av finansieringen for å arrangere idrettsarrangement vil falle vekk.



I september hadde Norges Idrettsforbund, Norges Fotballforbund og Sponsor- og Eventforeningen et møte med helseminister Jan Christian Vestre (Ap) for å få nødvendige avklaringer til regelverket, og i etterkant av det har også Norway Cup sendt inn en rekke spørsmål til helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om tolkningen av regelverket.

Kokk og matskribent Andreas Viestad reagerer på hvor like innspillene fra idretten, sponsorforeningen, sukkerindustrien og fastfood-gigantene er, og mener idretten i denne saken lar seg bruke til det verste for barna som forskriften egentlig skal skåne.