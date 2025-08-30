Debatten raser om hvorvidt Bodø/Glimts kvalifikasjon til mesterligaen er bra for norsk fotball. Hva tenker du?

– Fra et analytisk standpunkt vil det føre til mer penger i omløp i norsk fotball, da Bodø/Glimt vil være interessert i å kjøpe norske og utenlandske spillere som kan forsterke laget. Med de pengene klubben får inn nå, vil de kunne tilby nok til at andre klubber ikke kan si nei, som vil gjøre at andre klubber også får mye penger. I tillegg betaler UEFA også ut solidaritetsmidler til de andre lagene i Eliteserien som ikke spiller i Europa.

Nedsildringsøkonomi ( trickle down-økonomi ) har vel vist seg å ikke fungere spesielt bra i andre deler av samfunnet. Hvordan fungerer det i fotballverden?