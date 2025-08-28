Mener fritt brukervalg er mistillit til egne ansatte

Jonathan Karlsen er tillitsvalgt for hjemmetjenesten på Lade. Her sammen med Tarjei Leistad og LO-leder Kine Asper Vistnes. Foto: Martin Guttormsen Slørdal / LO Media

Den første anbudsrunden ga ikke resultat. Ingen leverte tilbud før fristen gikk ut.

Politikerne i Trondheim står likevel fast på at brukerne av hjemmetjenesten skal ha valgfrihet.

Fagforbundets leder, Mette Nord, mener det er galskap at bystyret i Trondheim vil ta en ny runde med anbudsutsetting.

– Den politiske ledelsen viser ikke bare mistillit til sine egne ansatte, men også manglende tro på egne evner til å lede. De abdiserer fra sitt ansvar som arbeidsgivere. Først har de kjempet seg til makta, så gir de fra seg ansvaret de egentlig har kjempet for. De må jo ha mistillit til både egne ansatte og egne tjenester.

At ingen har lagt inn anbud, mener Nord beviser at det heller ikke er lett å tjene penger på dette området.

– Lokalt og godt tilbud

Jonathan Karlsen er tillitsvalgt for hjemmetjenesten på Lade i Trondheim. Han frykter at situasjonen vil endre seg med en anbudsutsatt tjeneste.

– Det er mennesker det handler om og vi ser at tilbudet er godt for brukerne som ofte er ensomme. Alt er lokalt her på Lade. Det er kort vei, og vi kan bruke mer tid hos hver enkelt, sier Karlsen.

Jonathan Karlsen er tillitsvalgt for hjemmetjenesten i Trondheim. Foto: Martin Guttormsen Slørdal / LO Media

Private aktører vil trolig holde til i Midtbyen og ende opp med å sitte i bilene sine i stedet for å være hjemme hos pasientene, mener han.

– Vi kjenner pasientene våre. Vi vet at de ønsker trygghet. Jeg er ganske sikker på at de brukerne vi har i dag vil velge oss. De vil ha folk de kjenner, sier Karlsen.

Nestleder i Fagforbundet Trondheim, Hege Rovik, er ikke overrasket over at det ikke kom noen respons på det første anbudet.

– Den borgerlige ledelsen i Trondheim følger opp plattformen sin. Fritt brukervalg i hjemmetjenesten er en ideologisk sak for dem.

Ga null resultat

Nord mener det som skjer i Trondheim er svært alvorlig.

– Anbudsutsetting vil presse lønna og spesielt pensjonen ned. I tillegg blir det veldig vanskelig for kommunen å ha kontroll og styring over tjenesten, sier hun.

Hun mener privatisering av helsetjenestene bare er én av flere ting som preger høyresidens politikk.

Mette Nord mener det er galskap å legge hjemmetjenesten ut på anbud. Her møtte hun de ansatte i hjemmetjenesten på Lade i Trondheim sammen med LO-leder Kine Asper Vistnes. Foto: Martin Guttormsen Slørdal / LO Media

Høstens valg mener hun er kritisk i så måte. Alt den rødgrønne regjeringen har gjennomført de siste fire årene kan bli reversert hvis de borgerlige partiene får flertall.

Hun mener også at skattelettene som loves på den «andre» siden av politikken kan koste vanlige folk dyrt.

Ikke sparetiltak

Merethe Baustad Ranum (H) er byråd for helse og omsorg i Trondheim kommune.

Hun understreker at dette verken handler om å spare penger for kommunen eller om å bygge ned det offentlige tilbudet.

Etter at det ikke kom noen tilbud på det første anbudet, har kommunen hatt dialog med leverandørene. Innspillene viser at det vil ta lengre tid enn planlagt å etablere et velfungerende marked for fritt valg.

Jonathan Karlsen med besøk på Lade. Fra venstre Fagforbundets leder Mette Nord, LO-leder Kine Asper Vistnes, og andrekandidat på stortingslista til Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag, Anniken Refseth. Foto: Martin Guttormsen Slørdal / LO Media

– Blant annet er det strukturelle utfordringer. Private og ideelle leverandører har begrenset tilstedeværelse innenfor helse- og omsorgstjenester i Trondheim, sier Ranum.

Likevel går kommunen videre med planene.

– Dette handler om den enkeltes rett til å bestemme over eget liv, poengterer hun.

Hun viser til at tilbudet finnes allerede i dag, men at det bare er de med størst lommebok som har mulighet til å velge.

– Det offentlige helsetilbudet vil alltid være bærebjelken i kommunens omsorgstilbud. Men retten til å bestemme over eget liv er kanskje viktigst når man trenger hjelp som mest, mener Ranum.