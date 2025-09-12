Mener de russiske dronene i Polen var en bevisst provokasjon

Russland-forsker Jakub M. Godzimirski tror Russland vil fortsette å tøye grenser i Europa.

Jakub M. Godzimirski, forsker ved Nupi, har fem mulige forklaringer på hvorfor russiske droner endte opp i Polen.

Nyhetsintervjuet

Kenneth Stensrud Journalist
Hva er din reaksjon på de russiske dronene som tok seg inn i Polens territorium?

– I begynnelsen tenkte jeg og mange andre at dette var et uhell. Når vi nå ser at det dreier seg om hele 19 droner, så har vi en bedre forståelse for at dette var en planlagt operasjon.  

Så du tror dette var et målrettet angrep av Russland?

