Jakub M. Godzimirski, forsker ved Nupi, har fem mulige forklaringer på hvorfor russiske droner endte opp i Polen. Foto: Jørn H. Skjærpe

Hva er din reaksjon på de russiske dronene som tok seg inn i Polens territorium?

– I begynnelsen tenkte jeg og mange andre at dette var et uhell. Når vi nå ser at det dreier seg om hele 19 droner, så har vi en bedre forståelse for at dette var en planlagt operasjon.

Så du tror dette var et målrettet angrep av Russland?