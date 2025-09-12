Mener Arbeiderpartiet gjorde Frp store

Fra venstre Aksel Fjeldavli, Jo Moen Bredeveien og Lars West Johnsen på ukas Politisk pub.

Under ledelse av Dagsavisens politiske kommentator, Jo Moen Bredeveien, diskuterte Dagsavisens sjefredaktør Lars West Johnsen og fagsjef i Agenda Aksel Fjeldavli hendelsene som ledet fram til årets valgresultat på ukas Politisk pub.

Blant annet snakker de om at selv om det gikk veien for rødgrønn side, var Frps popularitets-byks formidabelt – men uten å måle seg med Støres snuoperasjon på vegne av Ap. Likevel ble utfallet at de – uten hensikt – hjalp FrP opp på tabellen:

– Arbeiderpartiets strategi løftet Frp opp til det viktigste i norsk politikk, sier Johnsen på et tidspunkt.

Se hvorfor han mener det, i episode 18 av Politisk pub.

