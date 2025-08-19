Mener Ap vil gjøre fiskere til minstepensjonister

Saken om fiskerpensjonen får Lundteigen til å tenne på alle plugger. Foto: Tri Nguyen Dinh

I april la Støre-regjeringen fram en proposisjon der de vil lukke fiskerpensjonen for nye medlemmer.

Hvis regjeringens forslag blir gjeldende, vil framtidige fiskere stå uten en lovfestet pensjonsrettighet og dermed bli minstepensjonister.

Uten fiskerpensjon må hver enkelt fisker sikre pensjonen på privat initiativ.

I dag er det rundt 5300 fiskere i ordningen.

Fiskerpensjonen Fiskerpensjonen er en pensjon som gjør at eldre fiskere kan nedtrappe yrkesaktiviteten etter et langt og hardt arbeidsliv.

Det er denne ordningen regjeringen nå vil lukke for nye medlemmer.

Norsk Sjømannsforbund advarer mot dette og vil heller modernisere ordningen.

Prognosene som ble forespeilet i 2020, som viste en underdekning fram til 2034, viser seg å være feil. Allerede i 2024 går ordningen i pluss.

I prognosen til og med 2029 er det forventet balanse og pluss

Valgkampstrategi

Saken skulle vært behandlet i Stortinget i vår, men har blitt utsatt til etter valget i september.

Dette får Senterparti-veteranen til å tenne på alle plugger på vegne av fiskerne.

– Arbeids- og sosialkomiteen hadde saken ferdig behandlet 15. mai. Den skulle legges fram 20. mai og behandles på Stortinget 27. mai. Så blir hele behandlingen flyttet til etter valget, til neste stortingsperiode. Dette har jeg ikke opplevd på mine 24 år i Stortinget, sier Per Olaf Lundteigen.

Han mener Ap har presset fram en utsettelse for å unngå trøbbel i valgkampen.

– Vi vet alle at det hadde tatt seg meget dårlig ut hvis Ap hadde skrotet fiskerpensjonen og gjort framtidige fiskere til minstepensjonister under valgkampen.

– At Ap støtter Høyre og arbeidsgivernes forslag til å lukke fiskerpensjonen er oppsiktsvekkende og det bør fiskere og velgere langs kysten være klar over, fortsetter Lundteigen.

Må få et klart svar

Ap kan fortsatt snu, men det viktigste er at de er tydelige på hvor de står før og etter valget, slik at velgerne ikke blir lurt, mener Lundteigen.

– Vil de fortsatt stå ved proposisjonen som vil lukke fiskerpensjonen, eller ikke? Fiskerne fortjener et klart svar på om Ap vil føre en «Høyre-politikk» med å skrote en offentlig pensjonsordning.

Sp-veteranen mener Ap sitter på nøkkelen til om denne ordningen skal skrotes eller om den skal moderniseres og fornyes og videreføres, slik Sp, med støtte fra SV, Rødt og Frp, vil.

Tid gir kunnskap

Tone Berge Hansen, medlem i arbeids- og sosialkomiteen for Arbeiderpartiet, avviser at Ap har utsatt denne saken til etter valget for å «redde» valgkampen.

– Saken kunne vært behandlet i denne Stortingsperioden, men vi har ønsket å utsette den. Det er ikke på grunn av valgkampen, men fordi vi ønsker at stortingspolitikerne skal kunne bruke tiden til å gå gjennom den og se om det er noe vi ikke har sett, noe som er uavklart eller noe vi ikke vet om, som kan gi mer kunnskap før saken skal behandles i Stortinget, sier Hansen.

Hun er likevel klar på at den proposisjonen som foreligger, står regjeringen ved i dag.

– Så er det slik at det er Stortinget som avgjør dette, ikke bare Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiets stortingsgruppe kan også være uenig med regjeringen og en framlagt proposisjon. Det har skjedd før, sier Hansen.

– En hån mot fiskerne

Ann Jorunn Olsen, leder i fiskeriavdelingen i Norsk Sjømannsforbund, mener regjeringens forslag om lukking er en hån mot en hel yrkesgruppe.

Hun påpeker at forbedring av fiskerpensjonen skulle sees på og moderniseres etter at pensjonsreformen var tredd i kraft, på samme måte som sjømannspensjonen. At den nå skal lukkes, synes hun er uakseptabelt.

– Myndighetene har løpt fra sine lovnader siden 2003. Dette er fiskernes førtidspensjonsordning. Å skrote den og erstatte den med en privat og frivillig ordning er en betydelig tilbakegang for fiskerne, sier Olsen.

Olsen og Sjømannsforbundet vil at det skal utnevnes et offentlig utvalg som skal levere en innstilling som kan modernisere dagens ordning, i tråd med Sp, SV, Rødt og Frps ønske.

De er også enige i at dagens ordning må fornyes og forbedres.

– Arbeidslivet for fiskerne har forandret seg, men det har den for de fleste andre yrkesgrupper også. Vi må utvikle ordningen i takt med tiden, men det betyr ikke at vi skal skrote en pensjonsordning for en hel yrkesgruppe.

– En ny ordning bør være obligatorisk og kostnadsnøytral der statsgarantien videreføres. Det er mulig, sier Olsen.

I dag er det slik at styrmenn, kapteiner, maskinister, stuerter og forpleiningsmannskap, til sammen 2300 sjøfolk fra fiskeri, er med i pensjonsordningen for arbeidstakere til sjøs, den såkalte sjømannspensjonen. Kun fiskere om bord er på sin egen pensjonsordning.

Olsen mener en løsning kan være å gi fiskerne samme pensjonsordning som resten av mannskapet i fiskefartøyene.

Usikker på eget parti

Olsen synes det er sterkt å oppleve at dagens regjering vil frata fiskerne ordningen uten å erstatte den med noe annet.

– Ap går til valg på at pensjonssystemet skal hvile på kollektive ordninger som gir en god minstedekning for alle og at man skal få utbetaling basert på det man har utført gjennom yrkeslivet. Jeg kan ikke se at regjeringens proposisjon er i tråd med det Ap går til valg på.

– Jeg har vært Arbeiderpartimedlem i hele mitt liv. Dette er første gang jeg ikke klarer å stå på valgkampstand, og nå er jeg usikker på hva jeg skal stemme på, sier Olsen.