Meldinger om israelske luftangrep mot Gaza

Palestinere sørger over de som ble drept i et israelsk angrep mens de satt i en buss i Gaza by lørdag. Ifølge Israel befant de seg i et område som ikke omfattes av våpenhvilen. Foto: Yousef Al Zanoun / AP / NTB

Hamas avviste søndag morgen anklagene på det sterkeste.

– Anklagene er grunnløse og i tråd med israelsk propaganda. Fakta på bakken viser noe annet, sier den palestinske gruppen i en uttalelse.

Få timer senere meldte israelske medier at Israel hadde gjennomført flere luftangrep mot Rafah sør på Gazastripen. De gjengir også meldinger om at israelske bakkestyrker først skal ha blitt angrepet av væpnede menn i det palestinske området, men detaljene om hva som har skjedd spriker, og meldingene er ikke bekreftet.

I meldingen som USAs utenriksdepartement publiserte natt til søndag, hevdes det at de har mottatt «troverdige opplysninger» som tyder på at Hamas innen kort tid vil bryte våpenhvilen ved å angripe Gazas befolkning.

– Israel støtter kriminelle gjenger

Videre står det at et angrep på sivile palestinere vil være et grovt brudd på våpenhvilen.

Hamas mener imidlertid det er Israel som bryter våpenhvilen, og lørdag ba de USA og andre meglerland om å presse Israel til å overholde den.

– Det er okkupasjonsstyrkene som har etablert, bevæpnet og finansiert kriminelle gjenger som har begått drap, kidnappinger, plyndret nødhjelpstransport og stjålet fra sivile palestinerne, sier Hamas videre i uttalelsen som er gjengitt av den israelske avisen Haaretz.

Video av likvideringer

I uka som gikk, sirkulerte det en video i sosiale medier der flere personer blir skutt og drept av Hamas-medlemmer i Gaza by mens de ligger på kne. Hamas har forsvart drapene og sagt at de henrettet personer som tilhørte israelsk-støttede militser, og som står bak drap og bortføringer, samt ran av nødhjelpskolonner.

Israel har tidligere erkjent at de har støttet en militant gruppe i Gaza som har villet utfordre Hamas.

Blant personene som militsen anklages for å ha drept den siste uken, er journalisten Saleh Aljafarawi.

Samtidig er flere titall palestinere blitt drept av israelske soldater etter at våpenhvilen trådte i kraft sist fredag. Det har stort sett skjedd i nærheten av områder som Israel har okkupert og advart palestinere mot å reise til.

Flere barn drept

Så sent som lørdag ble minst ni sivile palestinere, deriblant flere barn, drept i et israelsk granatangrep mot en buss i Gaza by, ifølge Gazas sivilforsvar.

De ble rammet av to israelske granater mens de forsøkte å ta seg fram til hjemmet sitt i Gaza by som de tidligere er fordrevet fra, ifølge sivilforsvarets talsmann Mahmud Bassal.

Arbeidet med å hente dem ut var svært komplisert, og to barn er fortsatt savnet, sier han videre.

Den palestinske kvinnen Umm Mohammed Shaaban forteller at hun mistet to voksne barn og flere barnebarn i angrepet. Barna var mellom to og tolv år gamle.

– Min datter, barna hennes og mannen hennes, min sønn, hans barn og kona hans ble drept, sier Shaaban til nyhetsbyrået AFP.

– Hva gjorde de galt? Det finnes ingen våpenhvile, legger hun til.

Bekrefter angrep

Det israelske militæret har bekreftet at de lørdag skjøt varselskudd mot et mistenkelig kjøretøy, og at de åpnet ild for å «fjerne trusselen» da kjøretøyet ikke stanset «i tråd med avtalen».

Israel viser igjen til «den gule linjen», som indikerer Israels oppdeling av Gaza i to områder.

Bak «den gule linjen» ligger en flere kilometer bred israelskokkupert sone som Gazas innbyggere ikke lenger får reise til, og der våpenhvilen ifølge Israel ikke gjelder.

Området utgjør nesten halvparten av Gazastripen, men den er ikke markert med en fysisk grense.

Den israelske soldatorganisasjonen Breaking the Silence er svært kritisk til at sivile palestinere som krysser grensen, blir skutt.

– Mennesker blir drept for å krysse en linje de ikke engang vet eksisterer, påpekte organisasjonen tidligere i uka.