Melder seg ut av Høyre etter Facebook-innlegg
Kommunestyrerepresentant i Asker, Simen Sandelien, velger å melde seg ut av Høyre etter sitt innlegg om drapet på amerikaneren Charlie Kirk.
Sandelien skrev at foreløpige opplysninger tydet på at motivasjonen for drapet kunne være knyttet til transideologi.
– Jeg har skrevet noe dumt i et svakt øyeblikk. Det har jeg slettet og beklaget, skriver Simen Sandelien i en uttalelse til Budstikka.
Facebook-innlegget ble møtt av bred kritikk, før han valgte å slette det. Blant annet uttalte avtroppende Høyre-leder Erna Solberg seg om saken slik:
– Han bør vurdere om han egentlig står inne for Høyres grunnleggende ideologi, sa hun i Dagsnytt 18 på NRK.
Mandag morgen bekreftet Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug til Budstikka at han hadde kalt inn Sandelien til en samtale. I ettermiddag sendte Sandelien selv ut en uttalelse der han bekrefter at han melder seg ut av partiet.
– Jeg mener selv at jeg har håndtert dette innenfor partiets verdigrunnlag, og at det burde være tilstrekkelig i et godt ytringsklima. Samtidig konstaterer jeg at andre ikke ser det på samme måten.
Han sier videre at han gjør dette for å skape ro for partiet, og for å legge saken bak seg.