Melder seg ut av Høyre etter Facebook-innlegg

Sandelien skrev at foreløpige opplysninger tydet på at motivasjonen for drapet kunne være knyttet til transideologi.

– Jeg har skrevet noe dumt i et svakt øyeblikk. Det har jeg slettet og beklaget, skriver Simen Sandelien i en uttalelse til Budstikka.

Facebook-innlegget ble møtt av bred kritikk, før han valgte å slette det. Blant annet uttalte avtroppende Høyre-leder Erna Solberg seg om saken slik:

– Han bør vurdere om han egentlig står inne for Høyres grunnleggende ideologi, sa hun i Dagsnytt 18 på NRK.

Mandag morgen bekreftet Høyres generalsekretær Tom Erlend Skaug til Budstikka at han hadde kalt inn Sandelien til en samtale. I ettermiddag sendte Sandelien selv ut en uttalelse der han bekrefter at han melder seg ut av partiet.

– Jeg mener selv at jeg har håndtert dette innenfor partiets verdigrunnlag, og at det burde være tilstrekkelig i et godt ytringsklima. Samtidig konstaterer jeg at andre ikke ser det på samme måten.

Han sier videre at han gjør dette for å skape ro for partiet, og for å legge saken bak seg.