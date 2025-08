Venstre-leder Guri Melby (t.v.) mener Høyre må gjøre mer for palestinerne. Her fra Norsk utenrikspolitisk konferanse 2025 på Sentralen i Oslo. Ole Berg-Rusten

– Jeg kjenner Høyre som et parti som er opptatt av både anstendighet og ansvarlighet i utenrikspolitikken. Jeg mener Høyre må vise at det samme gjelder for Gaza.

Det sier Venstre-leder Guri Melby til Dagsavisen og legger til: