– Melafestivalen blir bare viktigere

Ashley Shiri er festivalsjef for Melafestivalen, som går av stabelen i helga. FOTO: Johannes Sunde

Det er snart klart for Melafestivalen igjen. Er alt i rute?

– Enn så lenge går alt som planlagt. Alle artistene har fått visum, og alt har gått bra med alle reisende. Uansett om de kommer fra land som Pakistan, India og land i Latin-Amerika, eller litt kortere fra andre deler av Norge, Sverige eller Danmark.