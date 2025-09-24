Medvedev håner Trump: – Har glidd inn i en alternativ virkelighet

Natt til onsdag sa USAs president Donald Trump at han tror Ukraina kan klare å vinne tilbake alle områdene Russland har erobret – og mer til.

Han kaller Russland en papirtiger.

– Russland har ført en formålsløs krig i tre og et halvt år – en krig som en ekte militær stormakt ville ha vunnet på under en uke, skriver han på sitt sosiale medium Truth Social.

Trump har gjort flere forsøk på å få i stand en fredsavtale mellom Ukraina og Russland, til ingen nytte.

Medvedev harselerer med Trump

Russlands tidligere president og statsminister Dmitrij Medvedev harselerer med Trumps utspill på Telegram.

– Og Trump? Nok en gang har han glidd inn i en alternativ virkelighet og levert en ny runde med politiske besvergelser om temaet «hvor svakt Russland er», skriver han.

Og fortsetter.

– Etter å ha møtt klovnene fra Kiev og Paris, la han ut en blendende oppdatering. Der får du Ukrainas endelige seier, en tilbakevending til de gamle grensene, Russlands kollapsende krigsøkonomi, køer ved bensinpumpene, og selvfølgelig – «papirtigeren».

– Tviler ikke på u-sving fra Trump

Medvedev påstår videre at Trumps forgjengere Joe Biden og Barack Obama begge har levd i denne «alternative virkeligheten», men mener Trump ikke er sånn.

– Jeg tviler ikke på at han kommer til å gjøre en ny u-sving. Det gjør han alltid. Han vil sannsynligvis be den grønne pianisten om å signere kapitulasjonen om et par dager. Eller kanskje fly til Mars med Musk, nylig tilgitt. Eller gjøre noe annet veldig viktig – noe som kanskje kan gi ham en nobelpris.

Med «den grønne pianisten» mener Medvedev trolig Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Han har stort sett brukt grønne, militæraktige klær etter at Russland invaderte landet hans i 2022. Pianisten kan være en referanse til Zelenskyjs fortid som komiker, hvor han også hadde mange musikalske innslag.

– Det viktigste er å stadig snu 180 grader i alle tenkelige saker. Da vil alt gå bra. Slik styrer man effektivt en stat via sosiale medier, harselerer Medvedev.



Medvedev var Russlands president fra 2008 til 2012 og deretter statsminister fram til 2020. Han har det med å komme med krasse utbrudd på Telegram.

– Ingen tar Medvedev seriøst. Det var knapt nok noen som gjorde det da han var president. Han hadde kun embetet fordi loven ikke tillot Vladimir Putin å sitte som president hele tiden, har sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) Tor Bukkvoll tidligere sagt til Dagsavisen.

