Medier: Trumps fredsplan setter Uefas Israel-avstemning på pause

USAs president Donald Trump presenterte en fredsplan for Gaza mandag. Her på pressekonferanse med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Evan Vucci / AP / NTB

I Uefa-kretser har denne ukens utvikling etter Trumps møte med Israels statsminister Benjamin Netanyahu endret situasjonen, skriver The Times.

The Guardian siterer en anonym kilde i Uefa-systemet på at det «ville vært dumt for Uefa å handle alene mens en kollektiv fredsinnsats pågår».

De palestinske selvstyremyndighetene har uttalt at de ønsker Trumps rolle og innsats velkommen. Det samme har åtte arabiske og muslimske land – blant dem Egypt, Qatar, Jordan og Saudi-Arabia – gjort de siste dagene.

Sist uke meldte NTB at det var bevegelse i Uefa for å sette i stand et møte på kort varsel. Flere medier opplyste at det var flertall i Uefa-styret for å utestenge Israel.

NFF ville ha møte

Ifølge NTBs opplysninger har NFF vært blant forbundene som har ønsket et ekstraordinært styremøte velkommen.

Det har ikke lyktes NTB å få en kommentar fra fotballpresident Lise Klaveness til denne saken. Klaveness er ett av 20 medlemmer i Uefa-styret.

Enn så lenge har det ikke kommet noe svar fra Hamas på den foreslåtte fredsplanen fra Trump. Presidenten uttalte tirsdag at han gir Hamas «tre til fire dager».

Ullevaal-kamp

FNs uavhengige undersøkelseskommisjon for de palestinske områdene konkluderte tidligere denne uken med at Israel begår folkemord på palestinere.

Israel har en rekke ganger avvist det siste og har kalt FN-rapporten «forvrengt og falsk». Den norske regjeringens offisielle holdning er at det er opp til Den internasjonale domstolen, ICJ, å avgjøre det spørsmålet.

De norske fotballherrene møter Israel i VM-kvalifiseringen på Ullevaal stadion 11. oktober. NFF donerer overskuddet fra kampen til Leger Uten Grensers arbeid i Gaza.