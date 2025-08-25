Medier: Israels forsvarssjef ber Netanyahu avlyse invasjonen av Gaza by

Zamir sa dette under et besøk på en marinebase i Haifa, melder den israelske kringkasteren Kanal 13.

Flere andre medier, blant dem Times of Israel og BBC , har gjengitt Zamirs uttalelse der han viser til det siste utkastet til våpenhvile, og som Hamas alt har gått med på.

– Det ligger en avtale på bordet, det er den forbedrede Witkoff-avtalen, og vi må godta den, skal han ha sagt med henvisning til en avtale president Donald Trump spesialutsending Steve Witkoff tidligere har utarbeidet.

Ifølge utkastet legges det opp til en våpenhvile i 60 dager der ti av de 20 gjenlevende israelske gislene i Gaza skal løslates i bytte mot at Israel løslater et ukjent antall palestinske fanger.

– Hæren har lagt til rette for en gisselavtale, nå er det i Netanyahus hender, sa Zamir, ifølge Kanal 13.

Den israelske forsvarssjefen skal videre ha advart om hvilke følger en bakkeinvasjon av Gaza by kan få for de gjenværende gislene.

– Det er stor fare for gislenes liv ved en overtakelse av Gaza by, sa han, ifølge den israelske TV-kanalen.

Det er ventet at Netanyahu tirsdag sammenkaller det såkalte sikkerhetskabinettet for å ta stilling til det siste forslaget om våpenhvile.