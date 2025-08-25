Medier: Israels forsvarssjef ber Netanyahu avlyse invasjonen av Gaza by
Israels forsvarssjef Eyal Zamir advarer mot en bakkeinvasjon av Gaza by og ber statsminister Benjamin Netanyahu gå med på våpenhvile, melder israelske medier.
Verden
Zamir sa dette under et besøk på en marinebase i Haifa, melder den israelske kringkasteren Kanal 13.
Flere andre medier, blant dem Times of Israel og BBC , har gjengitt Zamirs uttalelse der han viser til det siste utkastet til våpenhvile, og som Hamas alt har gått med på.
– Det ligger en avtale på bordet, det er den forbedrede Witkoff-avtalen, og vi må godta den, skal han ha sagt med henvisning til en avtale president Donald Trump spesialutsending Steve Witkoff tidligere har utarbeidet.
Ifølge utkastet legges det opp til en våpenhvile i 60 dager der ti av de 20 gjenlevende israelske gislene i Gaza skal løslates i bytte mot at Israel løslater et ukjent antall palestinske fanger.
– Hæren har lagt til rette for en gisselavtale, nå er det i Netanyahus hender, sa Zamir, ifølge Kanal 13.
Den israelske forsvarssjefen skal videre ha advart om hvilke følger en bakkeinvasjon av Gaza by kan få for de gjenværende gislene.
– Det er stor fare for gislenes liv ved en overtakelse av Gaza by, sa han, ifølge den israelske TV-kanalen.
Det er ventet at Netanyahu tirsdag sammenkaller det såkalte sikkerhetskabinettet for å ta stilling til det siste forslaget om våpenhvile.