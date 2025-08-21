Medier: Israels egne tall viser at 83 prosent av de drepte i Gaza var sivile

Ahmed Al-Hajj bærer den 13 år gamle datteren Dana Al-Hajj til det siste hvilestedet i Deir al-Balah sør på Gazastripen. Hun ble drept i et israelsk angrep tirsdag denne uka. AP / NTB

Den britiske avisen The Guardian har samarbeidet med israelske gravejournalister i nettavisene +972 og Local Call om saken og har fått tilgang til en gradert database som Israels militære etterretningstjeneste Aman opererer.

Databasen navngir 8900 soldater i Hamas og Islamsk hellig krig som skal ha blitt drept i Gaza fram til 19. mai i år.

Ifølge palestinske helsemyndigheter var det til da i krigen drept 53.000 mennesker i israelske angrep, et tall FN og hjelpeorganisasjoner fester lit til.

Bekrefter database

Det palestinske helsedepartementets tall på drepte skiller ikke mellom stridende og sivile.

Men dersom man legger tallet fra den israelske databasen til grunn, var andelen sivile blant de drepte hele 83 prosent.

Dette er en langt høyere andel sivile ofre enn det militære og politiske ledere i Israel har opplyst, konstaterer +972.

Den israelske hæren bekrefter at Amans database eksisterer, og nekter overfor the ikke for at tallene er korrekte.

En rekke israelske etterretningskilder med kjennskap til databasen opplyser til +972 at databasen blir ansett for å være den eneste troverdige kilden til opplysninger om militære tap på palestinsk side.

– Det fins ikke noe annet sted å sjekke, sier en kilde til +972.

– Stemmer ikke

Overfor The Guardian vil den israelske hæren ikke kommentere databasen.

– Tallene i artikkelen stemmer ikke, lyder den korte kommentaren, der det ikke går fram hvilke tall det da vises til.

Den israelske hæren har ikke svart på avisens spørsmål om hvorfor det gis motstridene opplysninger til +972 og The Guardian i saken.

– Ekstremt høy andel

Dette er en ekstremt høy andel sivile i moderne krigføring, selv sammenlignet med kriger som i Syria og Sudan, konkluderer The Guardian.

Det samme gjør Therése Pettersson ved Uppsala Conflict Data Program, som registrerer sivile tap i kriger og konflikter verden over.

– Denne andelen sivile blant de drepte er uvanlig høy, spesielt med tanke på at det har pågått over så lang tid, sier hun til The Guardian.

– Dersom man ser på en bestemt by eller et enkelt slag i andre konflikter, kan man finne lignende tall, men det er svært sjelden for en konflikt som helhet, sier hun.