Medier i USA nekter å godta nye regler i Pentagon

USAs forsvarsminister Pete Hegseth har gitt mediene frist til klokka 17 lokal tid tirsdag med å godta de nye retningslinjene for akkreditering av journalister i Pentagon.

I det første utkastet til retningslinjer het det at all informasjon fra Pentagon måtte godkjennes av en autorisert tjenesteperson før offentliggjøring, også ugradert informasjon.

Retningslinjene er siden noe justert, men ledende medier som The New York Times, Washington Post, The Atlantic og CNN har gjort det klart at de nekter å godta Hegseths krav.

Ifølge Pentagon Press Association (PPA), som representerer journalister som dekker det amerikanske forsvarsdepartementet, ser retningslinjene ut til å være «utformet for å kvele en fri presse» og potensielt utsette journalister for straffeforfølgelse for å gjøre jobben sin.

Hegseth fastholder at det trengs nye retningslinjer for å hindre at journalister som dekker Pentagon «oppfordrer til kriminelle handlinger».