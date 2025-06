Medier: Enighet i budsjettforhandlingene mellom Ap, Sp og SV

Det skriver NRK og Nettavisen. Det var NRK som var først ute med nyheten.

Etter hva NTB erfarer diskuterer stortingsgruppene et utkast til en enighet. Gruppene må stille seg bak avtalen før en enighet mellom partiene er endelig.

Ifølge Nettavisen er det allerede varslet en pressekonferanse klokken 10.15 i vandrehallen på Stortinget.

– Mer til kommunene

Annonse

NRK skriver at enigheten innebærer blant annet 1,6 milliarder kroner mer til kommunene. Av dette skal 1,1 milliarder kroner gå til kommunene, mens 500 millioner kroner går til samferdsel i fylkene.

Senterpartiets viktigste krav i forhandlingene har vært å kutte matmoms fra 15 til 10 prosent, mens SV vil ha gratis barnehage for alle. Arbeiderpartiet har på sin side vært opptatt av at pengebruken ikke skulle økes for mye.

Tre uker med forhandlinger

Forhandlingene startet i slutten av mai. For første gang i denne regjeringsperioden har Arbeiderpartiet måttet forhandle med både Sp og SV for å sikre flertall i Stortinget for sitt budsjett.

Annonse

Forhandlingene har blitt beskrevet som vanskelige, og Sp og SV har gitt uttrykk for frustrasjon over at Ap ikke kom dem i møte. I løpet av det siste døgnet løsnet det imidlertid, ifølge NRK. Partiene hadde frist til i dag med å bli enige.

Norgespris har også vært på forhandlingsbordet. Fastprisavtalen krevde en egen lovendring, men de økte kostnadene i år må også dekkes inn i revidert nasjonalbudsjett. Arbeiderpartiet fikk mandag tilslutning fra Sp og SV på at ordningen skal innføres.