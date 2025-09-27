Medier: Elon Musk nevnt i nytt Epstein-dokument – Feil, sier han selv

Ifølge flere medier har Elon Musks navn dukket opp i nye dokumenter knyttet til Jeffrey Epstein. Musk nekter selv for at det stemmer.

Musks navn dukker opp på det som tilsynelatende ser ut til å være Epsteins daglige timeplan, med følgende oppføring: «Påminnelse: Elon Musk til øya 6. desember (skjer dette fortsatt?), skriver blant andre Sky News , The Guardian og NBC.

Besøket var ifølge timeplanen planlagt til 6. desember 2014, seks år etter at Epstein ble registrert som en sexforbryter. Dokumentet er offentliggjort av demokratiske politikere i Kongressen.

Musk mener imidlertid at informasjonen ikke stemmer.

– Dette er feil, svarer han på et X-innlegg som omtaler dokumentet.

Musk har tidligere sagt at Epstein inviterte ham til øya, men at han takket nei.

Timeplanen ser også ut til å vise at Epstein hadde planlagt en lunsj med milliardæren Peter Thiel i 2017 og frokost med Donald Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon i 2019.

