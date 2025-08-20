Medienes dom: Erna Solberg vant TV 2s partilederdebatt

Høyre-leder Erna Solberg fikk et gjennomsnittlig terningkast på 5 fra mediene etter debatten. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

NTB har regnet ut gjennomsnittet av terningkastene til TV 2,VG , Nettavisen , Dagbladet og Bergens Tidende (BT). Det er medienes kommentatorer som triller terningene.

Høyre-leder Erna Solberg topper listen med et snitt på 5, med terningkast 6 fra både BT og VG. Hun kan dermed sies å være vinneren av kveldens partilederdebatt.

– Du kan alltid stole på at Solberg kan tallene og har oversikt over det meste som er vedtatt på et saksfelt de siste 20 årene. Overlegne faktakunnskaper om helsevesenet og personell, lyder VGs vurdering.

Støre nummer to

På andreplass følger statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) med et snitt på 4,8. Han fikk seksere fra TV 2 og Dagbladet, men snittet ble trukket ned av Nettavisens terningkast 3, som begrunnes med at han hadde problemer i helsedebatten.

Støre er også den som får mest varierende terningkast, fra 3 til 6.

Resten av resultatene ser slik ut:

* Sylvi Listhaug (Frp): 4,2

* Marie Sneve Martinussen (Rødt): 3,6

* Guri Melby (Venstre): 3,4

* Dag-Inge Ulstein (KrF): 3,4

* Trygve Slagsvold Vedum (Sp): 3,2

* Kirsti Bergstø (SV): 3

* Arild Hermstad (MDG): 3

Partilederne var samlet under den direktesendte debatten på TV 2 fra Media City i Bergen tirsdag kveld. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

Bergstø og Hermstad i bunnen

Mens Solberg og Støre troner på toppen av lista, finner vi SV-leder Kirsti Bergstø og MDG-leder Arild Hermstad nederst. De var også nederst da NTB regnet ut gjennomsnittet etter partilederdebatten under Arendalsuka 12. august.

TV 2s kommentator Aslak Matre Eriksrud gir Bergstø terningkast 1 og beskriver henne som omstendelig og uten temperatur i debatten.

Hermstad får på sin side terningkast 2 fra Nettavisen, som omtaler ham som «blek i helsedebatten».

– Kan med fordel å lene seg lenger fram i skoene, skriver kommentator Erik Stephansen i Nettavisen.