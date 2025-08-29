MDG-nestleder Ingrid «Sperregrensen» Liland på trikketur med en pappfigur av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Heiko Junge / NTB

– Vi skal nok bli enige om dette, sier MDG-nestleder Ingrid «Sperregrensen» Liland til NTB.

Hun har tatt med seg en pappfigur av selveste statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på trikken og suser av gårde gjennom Grünerløkka – et av MDGs kjerneområder.

– Vi har veldig god erfaring fra Oslo med å samarbeide med Arbeiderpartiet, vi fikk til en ordentlig satsing på kollektivtrafikk her i byen, sier Liland.

– Bra dyrtidstiltak

Annonse

Nå er et av MDGs tydeligste krav til en ny rødgrønn regjering et omfattende kollektivløft for hele landet. De vil gi alle innbyggere tilbud om et nasjonalt månedskort til 499 kroner i måneden.

For det skal man kunne reise så mye man vil på all kollektivtransport med buss, tog, trikk, ferje, hurtigbåt og T-bane. Både korte og lange distanser.

– For det første er det veldig effektivt tiltak for å få folk til å sette igjen bilen, og ikke minst et bra dyrtids-tiltak for alle som har stram økonomi. I tillegg kutter det forurensing, sier Liland.

Tror på ja

Annonse

MDG-nestlederen ser bort på pappfiguren av statsministeren, som har fått på seg en MDG-vest for anledningen, og sier at hun tror han vil si ja.

– Vi ser at i land som Tyskland har sosialdemokratene og de grønne gått sammen om et sånt nasjonalt månedskort.

Videre peker Liland på at MDG sammen med Arbeiderpartiet og nåværende kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fikk til gratis buss i Stavanger da Nordtun var ordfører der.

Vil kutte motorveiprosjekter

Annonse

I Tyskland har de kalt månedskortet for «Deutschlandticket», til en pris på 58 euro i måneden. Nå vil altså MDG ha en Norgesbillett etter samme mal.

Finansdepartementet har regnet ut at ordningen med nasjonalt månedskort vil koste mellom 3 og 4 milliarder kroner.

– Det er bare kutte ett motorveiprosjekt, så har vi finansiert dette, sier Liland.

– Det vil vel føre til økt trafikk – er det plass til det på bussene?

Annonse

– Vi går også til valg på et mye bedre tilbud over hele landet, med mer busser og tog. Det går hånd i hånd. Hvis flere reiser, vil vi også bygge opp tilbudet.

Ingrid «Sperregrensen» Liland

MDG kjemper for tiden en innbitt kamp om å komme over sperregrensen på 4 prosent i stortingsvalget. Det vil sikre dem mange flere mandater på Stortinget og større styrke.

Siden en bunnotering med et snitt på 2,4 på meningsmålingene i februar, har partiet gradvis klatret oppover og ligger i august så vidt over den magiske grensen, ifølge Poll of polls.

Annonse

Det siste oppsvinget på målingene kom etter at MDG-nestlederen søkte om å ta mellomnavnet Sperregrensen. Kan det være en sammenheng?

– Jeg tror i hvert fall veldig mange har blitt påminnet hvor viktig sperregrensen er for norsk klimapolitikk, sier Liland, som ennå ikke har fått svar på navnesøknaden.

NRKs siste supermåling viser at MDG henter 30 prosent av stemmene sine fra Oslo, og at oppslutningen om partiet er langt større i hovedstaden enn resten av landet.

– Spesielt i Oslo er det veldig mange som har stemt MDG før, og som har sett hva MDGs politikk gjør for en levende grønn by. Med klimakutt, satsing på kollektiv og sykkelsatsing, sier MDG-nestlederen.

Annonse

Vil beskytte mot ekstremvær

I ukene før sist stortingsvalg i 2021 ble klima plutselig et brennhett tema, mens det har vært mer fraværende i årets valgkamp. Liland mener at MDG er det eneste partiet som snakker om klima også når det ikke trender, og at det er noe de tjener på.

– Vi har snakket om klima hver dag med velgere. Når vi banker på dørene til folk, takker de oss. Folk er sjokkert over at klima ikke er på dagsorden!

Ute av trikken og ute i Oslos gater regner det så smått. Papp-Støre blir våt.

Annonse

– Vi må beskytte Støre mot ekstremvær. Det har vi tenkt å gjøre i flertallet på rødgrønn side også!

(©NTB)

– Vi må beskytte Støre mot ekstremvær, sier MDG-nestlederen når Papp-Støre får litt regn på seg. Heiko Junge / NTB

Gode venner? MDG vil ha Jonas Gahr Støre (Ap) som statsminister. Heiko Junge / NTB

– Vi har veldig god erfaring fra Oslo med å samarbeide med Arbeiderpartiet, vi fikk til en ordentlig satsing på kollektivtrafikk her i byen, sier Liland. Heiko Junge / NTB