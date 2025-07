MDG vil ha krav til praktisk test i båtførerprøven

Navn i nyhetene Hvem: Johan Rud Hva: MDG Østfolds førstekandidat til Stortinget Hvorfor: MDG vil at det skal settes krav til praktisk test i båtførerprøven

Dere ønsker å utvide båtførerprøva med en praktisk test? Fortell!

Johan Rud er MDG Østfolds førstekandidat til Stortinget. FOTO: Dan Joakim Olavesen

– Båtførerprøva i dag er noen timers teorikurs, og en teoretisk test. Den kan du egentlig ta så mange ganger du vil, og før eller siden får de fleste rett. Så kan du sette deg bak roret i en halvplaner som gjør 30 knop, uten noen som helst praktisk erfaring. Ingen har tatt en titt på om du aner noe om hvordan en båt oppfører seg, eller om du vet at en båt for eksempel ikke har bremser.

2024 var det verste ulykkesåret på sjøen på 20 år, med 39 omkomne. Tar vi for lett på sikkerheten til sjøs?

– Jeg synes vel det selv, i hvert fall. Jeg har en 1973 Albin Vega-seilbåt, og to ganger i fjor holdt jeg på å bli rent i senk av store båter i halvplan og ingen ved rattet. Det har også vært diskusjoner om hastighetsgrenser nå. Folk kjører altfor fort gjennom trange sund, og overholder ikke femknopsgrensa. De blåser inn i all fart så ærfuglen spretter i alle retninger. Det burde også vært en del av prøva, det å vite litt om hva som rører seg under og over vannflata.

Responsen på forslaget deres da?

– Flere båtforbund og Redningsselskapet har tatt kontakt etter at vi snakka om dette på Dagsrevyen. De har takka stort, og er glade for at det endelig blir løfta. Systemet ligger klart, og det koster ikke mange kronene. Det er bare Sjøfartsdirektoratet det står på. Jeg fikk mange meldinger etter Dagsrevyen, de var utelukkende positive. Folk er jo lei av villmannskjøring, og førere som ikke vil vondt, men som ikke har kunnskap.

Er du født før 1980, trenger du ikke båtførerprøva. Samtidig var over halvparten av de som døde i fritidsbåtulykke i fjor over 60 år. Bør båtførerprøva være obligatorisk for alle?

– Jeg syns det er på tide å gjøre det. Så vil de som har kjørt båt i 50 år kanskje bli sinte for det, det samme skjedde da yrkesfagkompetansekravet på lastebil kom. Har man eid båt i mange år kan man få utført en sikkerhetssjekk, og se hvordan man håndterer ting. Men er du ny i båt, bør det være krav til båtførerbevis. Uansett hvilket år du er født.

Hva er dine viktigste råd for trygg ferdsel til sjøs?

– Som på land: avpass hastigheten. Gjør deg kjent med utstyret og hold deg på den sikre siden. Det er ikke råkjøring som bringer deg fort fram, det er jevn hastighet. Ta hensyn til de rundt, og forlat aldri roret mens båten er i fart. Og for all del, ha kart! Det er mange som går på grunn. Jeg skjønner ikke at folk tør å dra ut på sjøen uten kart over terrenget.

Så de faste spørsmålene. Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg har lett for å føle meg lykkelig. Når folk rundt meg har det bra! Og når jeg på en sommermorgen hvor sola skinner har en nytrakta kaffe, kverna fra Ørje kaffebrenneri. Da!

Hvilken bok har gjort størst inntrykk på deg?

– Jeg har lest tusenvis av bøker, veldig glad i å lese. Men NRK har akkurat hatt en veldig bra TV-serie, Greven av Montecristo. Den frisket opp det inntrykket boka gjorde på meg som guttunge, hvor skadelig hevn er! Like mye for den som oppnår den, som den det går utover.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg hadde så mange, hvilken ukedag skal man ta, liksom? Men jeg kan nok si min morfar. Han personifiserte de egenskapene jeg synes var veldig bra: redelighet og skikkelighet. Han var steinhard og steintøff, tålte det meste og gikk foran. Men han var også en veldig varm person.

Så nydelig! Hvilken superkraft skulle du gjerne hatt, da?

– Marvel-universet har blitt så bredt, så det er mye å velge i. Men hvis jeg kunne fått miljøgifter til å forsvinne! Miljøgifter opptar meg til daglig, og var det som gjorde at jeg begynte å engasjere meg politisk. Ren mat, ren jord og ren luft. Uten tvil.

Hva liker du best ved deg selv?

– At jeg er tålmodig utålmodig. Jeg kan være ekstremt utålmodig, men ha all verdens tålmodighet for menneskene jeg er glad i.

Hvem skulle du helst stått fast i heisen med?

– Tja, jeg kunne gjerne stått fast en time med Trump og tatt en alvorsprat. Jeg har jobba i USA i mange år, og har et tett forhold til politikken og næringslivet der. Nå får jeg fra alle kanter at det skader miljø, næringsliv, akademia, internasjonalt samarbeid og fredsarbeid. Så skulle gitt han en lekse og sett om det ble noe fornuft ut av det.