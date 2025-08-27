For MDG hevder de har identifisert hele 14 saker hele venstresiden i praksis er enige om.

– Det er lett at valgkampen bare handler om det man er uenig om. Der er MDG aller tydeligst på at vi kan bidra med bedre klimapolitikk på rødgrønn side, sier nestleder Ingrid Sperregrensen Liland til Dagsavisen.

Ja, hun heter faktisk Sperregrensen til mellomnavn nå og vil nå samle kreftene for å unngå borgerlig valgseier: