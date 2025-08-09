MDG vil bruke to milliarder til lastesykler

Arild Hermstad og MDG vil bruke to milliarder kroner til støtteordninger for lastesykler. Foto: Stian Bjørnøy/MDG

Det nærmer seg valg, og MDG lanserer et valgløfte om å gjøre det billigere for folk å kjøpe både elsykkel og lastesykkel.

To milliarder kroner

– Vi vil bruke to milliarder på å etablere en nasjonal støtteordning som skal gi 100.000 nye lastesykler til privatpersoner og bedrifter i Norge, sier MDG-leder Arild Hermstad til Dagsavisen.