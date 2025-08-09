MDG vil bruke to milliarder til lastesykler

MDG pumper luft i dekkene, justerer setet, og vil bruke to milliarder kroner på en støtteordning for el-lastesykler.

Arild Hermstad og MDG vil bruke to milliarder kroner til støtteordninger for lastesykler.

Innenriks

Tom Vestreng
Tom Vestreng Nyhetsjournalist
Publisert Sist oppdatert

Det nærmer seg valg, og MDG lanserer et valgløfte om å gjøre det billigere for folk å kjøpe både elsykkel og lastesykkel.

To milliarder kroner

– Vi vil bruke to milliarder på å etablere en nasjonal støtteordning som skal gi 100.000 nye lastesykler til privatpersoner og bedrifter i Norge, sier MDG-leder Arild Hermstad til Dagsavisen.

støtteordning arild hermstad nyheter miljøpolitikk mdg lastesykler tom vestreng
