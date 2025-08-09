MDG vil bruke to milliarder til lastesykler
MDG pumper luft i dekkene, justerer setet, og vil bruke to milliarder kroner på en støtteordning for el-lastesykler.
Arild Hermstad og MDG vil bruke to milliarder kroner til støtteordninger for lastesykler.
Foto: Stian Bjørnøy/MDG
Innenriks
Det nærmer seg valg, og MDG lanserer et valgløfte om å gjøre det billigere for folk å kjøpe både
elsykkel og lastesykkel.
To milliarder kroner
– Vi vil bruke to milliarder på å etablere en
nasjonal støtteordning som skal gi 100.000 nye lastesykler til privatpersoner
og bedrifter i Norge, sier MDG-leder Arild Hermstad til Dagsavisen.