Partileder i MDG, Arild Hermstad, ønsker at Norge skal ta ansvar for å opprette en fredsbevarende styrke på Gaza. Foto: Pernille Sommer

Arild Hermstad sier til Dagsavisen at han vil ha fredsbevarende styrker i Gaza, og vil ta spørsmålet opp i Trontaledebatten.

«Stortinget ber regjeringen ta initiativ til etableringen av en internasjonal, fredsbevarende styrke i Palestina under FN-mandat eller annen bredt forankret internasjonal ordning, i lys av våpenhvile- og fredsavtalen mellom Israel og Hamas inngått i oktober 2025»

– Partene kan ikke overlates til å håndheve en avtale alene. Det trengs en nøytral og legitim internasjonal styrke som kan bidra til ro på bakken, støtte humanitær tilgang og forhindre at volden starter på nytt, mener MDG-representanten.