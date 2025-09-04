MDG-topp hardt ut mot Venstre for å støtte «miljøfiendtlige» veiprosjekter

MDGs eks-byråd Sirin Stav mener Venstre ikke kan kalle seg et miljøparti om de går med på Høyre og Frps motorveiplaner. 

Tidligere miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Sirin Stav (MDG). I dag er hun medlem av samferdsels- og miljøutvalget i hovedstaden og MDGs gruppeleder i bystyret.

Kenneth Stensrud Journalist
Sirin Stav, tidligere miljøbyråd i Oslo, reagerer på at Venstre lover pendlere 10 milliarder for å redde kollektivtrafikken, når de også vil støtte motorveiprosjekter som både Frp og Høyre vil gjennomføre i regjering. 

– Det haster å satse på buss, trikk og et helt kollektivløft. Det er Venstre og MDG helt enige om. Det er kollektivkrise over hele landet og Venstre varsler kutt i tilbudet og økte priser i Oslo og Akershus der de styrer, stikk i strid med egne løfter. Det jeg reagerer på er at Venstre samtidig går inn for å bruke seks ganger mer på miljøfiendtlige og utdaterte motorveiprosjekter.

Stav mener det er snakk om over 800 milliarder kroner til motorveiprosjekter.

