Tidligere miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Sirin Stav (MDG). I dag er hun medlem av samferdsels- og miljøutvalget i hovedstaden og MDGs gruppeleder i bystyret. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Sirin Stav, tidligere miljøbyråd i Oslo, reagerer på at Venstre lover pendlere 10 milliarder for å redde kollektivtrafikken, når de også vil støtte motorveiprosjekter som både Frp og Høyre vil gjennomføre i regjering.

– Det haster å satse på buss, trikk og et helt kollektivløft. Det er Venstre og MDG helt enige om. Det er kollektivkrise over hele landet og Venstre varsler kutt i tilbudet og økte priser i Oslo og Akershus der de styrer, stikk i strid med egne løfter. Det jeg reagerer på er at Venstre samtidig går inn for å bruke seks ganger mer på miljøfiendtlige og utdaterte motorveiprosjekter.

Stav mener det er snakk om over 800 milliarder kroner til motorveiprosjekter.