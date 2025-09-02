MDG sjokkerer i ny partimåling
Idet valgkampen nærmer seg slutten kommer det et ras av partimålinger. I Respons' nyeste måling sikrer MDG rødgrønt flertall med 7,1 prosent.
Innenriks
Partiets framgang på 2,1 prosentpoeng er utenfor feilmarginen i målingen fra Respons for VG , Aftenposten og Bergens Tidende.
Hvis denne målingen hadde vært valgresultatet, ville MDG blitt landets fjerde største parti, og et av få partier på målingen med endring utenfor feilmarginen. Tross tilbakegang hos både Arbeiderpartiet (26,6 prosent, -1,4 prosentpoeng) og Senterpartiet (4,8, -2) ville det blitt rødgrønt flertall, med 87 mandater mot 82 borgerlige.
Internt på borgerlig side er det en framgang til Fremskrittspartiet (20,3, fram 1,8) og en tilsvarende tilbakegang for Høyre (14,8, -2).
Respons har foretatt målingen mellom 27. august og 1. september blant 1004 spurte. Feilmargin for målingen som helhet, er 3,1 prosentpoeng.
Partienes oppslutning er som følger: Ap 26,6 (-1,4), Frp 20,3 (1,8), H 14,8 (-2), MDG 7,1 (2,1), Rødt 6,6 (0,8), SV 6,2 (-0,5), Sp 4,8 (-2), KrF 4,6 (0,1), V 4,6 (0,1), Andre 4,5 (0,9).