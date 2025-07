MDG: Regjeringens innsats for Oslofjorden er halvhjertet

Une Bastholm er ikke helt fornøyd med regjeringens tiltak for Oslofjorden. Arkivfoto: Ole Berg-Rusten / NTB NTB

– Regjeringens innsats for en fjord i krise er halvhjertet og viser hvor langt det sitter inne for regjeringen å redde naturen, sier stortingsrepresentant Une Bastholm i MDG.

Regjeringen innfører et ti år langt forbud mot å fiske i indre Oslofjord og to andre deler av fjorden fra neste år. I tillegg strammes det inn i hele fjorden for hvordan man kan fiske.

– Oslofjorden er snart tom for fisk, så nullfiskesoner er et absolutt minimum. Det burde kommet for lenge siden, slik MDG har foreslått i årevis. Fjorden kveles av forurensning, bunntråling og ødeleggelser av strandsonen, og dette vil fortsette uten en samlet redningsplan med flere tiltak, sier hun.

– Hjelper ikke

Stortingsrepresentant Erlend Wiborg (Frp) mener imidlertid at tiltakene betyr en nedleggelse av fiskerinæringen i Oslofjorden.

– Det er mange andre årsaker enn fiskeri at tilstanden er alvorlig i Oslofjorden, blant annet gjennom avrenninger fra jordbruket og nitrogenutslipp. Vi må heller bruke krefter på å bedre miljøtilstanden enn å legge ned en viktig næring for mange lokalsamfunn langs Oslofjorden, uttaler Wiborg til NTB.

Også Senterpartiet stemmer i.

– Det hjelper ikke torsken i Oslofjorden å stanse rekefisket på Hvaler. Alle er enige om at vi ta grep for Oslofjorden, men da må vi gjøre noe med alger og nitrogennivået, som faktisk er problemet, ikke ofre de små reketrålerne, sier Ole André Myhrvold, stortingsrepresentant for Østfold Sp.

Krever mer

Høyre og Rødt opplyser til NTB at det er på tide med regjeringens tiltak. Begge partiene mener likevel at det burde gjøres mer.

– Endelig har Støre-regjeringen innsett at tilstanden i Oslofjorden er kritisk. Det har den vært lenge. Fjorden er syk, og det går utover livet i havet, men også alle vi som vil at våre barn og barnebarn skal få glede av fjorden på varme sommerdager fremover, sier stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H).

Stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes fra Rødt er også bekymret for hvordan yrkesfiskerne blir påvirket av tiltakene.

– Regjeringen har frekkhetens nådegave når de ber fiskerne ta sin del av ansvaret, men selv går inn for å øke utslippene i Oslofjorden. Nå må regjeringen feie for egen dør. Det gjør de ikke i dag, sier Moxnes til NTB.

(NTB)