MDG over sperregrensen på ny måling

Før sommeren holdt MDG-leder Arild Hermstad og parlamentarisk leder Une Bastholm opp dette skiltet for å markere at målet deres var å greie sperregrensen. Ole Berg-Rusten / NTB

Alle dagens stortingspartier – med unntak av Pasientfokus – er over sperregrensen på målingen som byrået har gjort for VG , Aftenposten og Bergens Tidende.

Arbeiderpartiets oppslutning på 24,8 prosent er et fall på 3,2 prosentpoeng fra målingen fra 11. august. De er fortsatt størst på Stortinget med behagelig margin, men et slikt resultat ville vært det nest verste for Arbeiderpartiet på 100 år. Kun katastrofevalget i 2001 (24,3) var verre.

MDG rykker derimot kraftig fram, fra 2,8 prosent til 4,4 prosent – og berger dermed et rødgrønt flertall på til sammen 89 mot 80 representanter. For Rødt (6,4), SV (6,3) og Sp (7) er det kun snakk om mindre endringer.

Store endringer er det heller ikke på borgerlig side: Frp rykker fram med 1,2 prosentpoeng til 21,9, mens Høyre (14,5), Venstre (5,3), KrF (4,3) alle ligger noenlunde likt som i forrige meningsmåling fra Respons Analyse.

Meningsmålingen er tatt opp blant 1005 respondenter i perioden 13.–18. august. 818 av disse oppga partipreferanse, og feilmargin for målingen som helhet er 3,1 prosentpoeng.

Oppslutningen til alle partiene er som følger: Ap 24,8 (-3,2), Frp 21,9 (1,2), Høyre 14,5 (-0,6), Sp 7 (-0,1), Rødt 6,4 (0,6), SV 6,3 (-0,8), MDG 4,4 (1,6), KrF 4,3 (-0,3), Andre 5,2 (1,5). Endringen er sammenlignet med en måling som kom ut 11. august.