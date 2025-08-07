MDG med grønt skatteløfte til barnefamilier

Torsdag åpnet de offisielt sin valgkamp i Sofienbergparken i Oslo, hvor de lanserte de grønne skatteløftene:

– Miljøkampen skal ikke være en kamp mot lommeboka. Vi skal kutte prisen på å leve miljøvennlig med 19.000 kroner i året for en vanlig familie. Hvis vi får makt, skal folk merke det på kontoen, på kroppen og på klimaet. For det er fullt mulig å gjøre grønt liv til et godt liv, sier MDG-leder Arild Hermstad.

Blant annet tar de til orde for at alle i Norge får utbetalt 6000 kroner årlig, sin andel av inntektene fra økte klimaavgifter. I tillegg lokker de med nasjonalt månedskort:

– Vårt første og viktigste krav til statsminister Støre er enkelt etter valget: Et nasjonalt månedskort til 499 kroner måneden, uansett strekning, etter modell fra Tyskland. Kortet vil la deg ta så mye du vil av buss, tog, trikk, bane og båt, i hele Norge. En familie som pendler fra Lillestrøm til Oslo kan spare 18.000 kr i året – og kanskje rekke barnehagen også.

Annonse

(NTB)