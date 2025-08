Selv om MDG fredag våknet opp til nyheten om at de selv hadde mottatt sitt største valgkampbidrag noensinne på 400.000 kroner, ønsker Hermstad å sette en stopper for de store donasjonene i valgkampen.

MDG-lederen reagerer spesielt på at KrF har mottatt flere millioner bare i juli. Milliardær Øystein Stray Spetalen bidro med en halv million, mens Kistefos-eier Christen Sveaas alene bidro med to millioner via selskapet AS Holding.

Også en gruppe på 18 næringslivstopper har gitt to millioner i valgkampstøtte.